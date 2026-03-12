Skoko nakon imenovanja u Parkovima i nasadima: "Alo USKOK i DORH, ima li živih?"

Tajnik Centra Igor Skoko oglasio se na društvenim mrežama nakon informacija o imenovanju Maje Smrke na čelo Parkova i nasada te pritom oštro kritizirao gradonačelnika Tomislava Šutu.

U objavi se osvrnuo i na dosadašnjeg direktora Sinišu Gašparevića, za kojeg tvrdi da je tvrtku vodio uspješno.

“Šuta će svima oprostiti sve, osim uspjeha. Kao i u slučaju Miroslava Delića i ViK-a, Tomislav Šuta nije oprostio ni Siniši Gašpareviću što je bio najbolji direktor Parkova i nasada ikada”, napisao je Skoko.

Dodao je kako je, prema njegovim riječima, tvrtka Parkovi i nasadi tijekom Gašparevićeva mandata značajno povećala sadnju zelenila.

“Pod vodstvom Siniše Gašparevića PiN je u samo jednoj godini posadio više zelenila nego njegovi prethodnici u deset. Svi kotarevi, svi građani i sve udruge bili su zadovoljni suradnjom s njim i Parkovima i nasadima”, naveo je.

Skoko je pritom kritizirao odluku o novom imenovanju.

“Tomislav Šuta ne trpi pametne, sposobne i radišne ljude već na mjesto direktora PiN-a postavlja ženu čija je jedina ‘kvaliteta’ da je dio trgovačke koalicije”, napisao je.

Na kraju objave zahvalio je Siniši Gašpareviću na radu u gradskoj tvrtki.

“Siniši Gašpareviću hvala na svemu, zaista je učinio mnogo da naš grad bude zeleniji, ljepši i uredniji”, poručio je.

U završnici objave Skoko je spomenuo i USKOK i DORH, upitavši ima li reakcije nadležnih institucija.