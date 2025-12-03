Skoko (Centar) kritizirao Šutu: "Brutalno deranje građana"

Igor Skoko, vijećniku u Gradskom vijeću Grada Splita iz redova stranke Centar kritizirao je odluku Grada Splita o podizanju naknade za komunalni doprinos i doprinos za legalizaciju.

"Nesposobnost, neznanje i političku trgovinu uvijek na kraju plate građani! Nakon što su podigli porez na nekretnine za 150%, Šuta i HDZ odlučili su još brutalnije podići komunalni doprinos i doprinos za legalizaciju. Pa su npr. Slatine nastradale s povećanjem od nevjerojatnih 877%", objavio je na društvenim mrežama Igor Skoko, vijećnik u Gradskom vijeću u Gradu Splitu.

U nastavku je nadodao:

"Ne treba sumnjati da je to samo početak. Ostaje samo za vidjeti što je sljedeće… Parking, odvoz otpada, autobusne karte, voda? Iako će 'opravdanje' za ovo brutalno deranje građana pokušati pronaći u tzv. besplatnim stvarima, većina novca otetog građanima će otići na uhljebljivanje HDZ-ovih i Kerumovih kadrova. Cijena HDZ-ove i Kerumove pobjede će biti, kao što smo i nebrojeno puta upozoravali, brutalna otimačina novaca građana Splita. PS. Ovakav bezobrazan potez nam govori i da je većina očito riješena. Što mislite čija(e) će ruka(e) u zrak?", zaključio je.