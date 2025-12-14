Skoko: "Arheološki nalazište u Stobreču treba zaštiti, a ne zatrpati i napraviti još jedno apartmansko naselje"

Vijećnik Centra Igor Skoko upozorio je na važnost arheoloških iskopina za koje tvrdi da su stare najmanje 3.500 godina te zatražio njihovu zaštitu i očuvanje za buduće generacije. U izjavi je poručio kako bi se na tom prostoru trebao razviti arheološki park, a prozvao je i aktualnu gradsku administraciju zbog, kako navodi, izostanka odgovora o daljnjim planovima.

"Iza mene se nalaze iskopine koje su po važnosti po rangu kao Dioklecijanova palača ili pulsa Arena. Iskopine su stare minimalno 3.500 godina", rekao je Skoko.

Podsjetio je i na planove iz vremena kada je njegova politička opcija sudjelovala u upravljanju gradom.

"Mi kada smo upravljali gradom ovdje smo planirali napraviti arheološki park i zaštitit iskopine i ostaviti ih za budućnost našoj djeci", kazao je.

Skoko je pritom ustvrdio da aktualna administracija ne daje informacije o tome što se planira na lokaciji.

"Današnja adminsitracija pod vodstvom Tomislava Šute ne odgovara niti vijećnici niti medijima što ovdje treba napraviti", naveo je.

Zaključno je poručio kako nalazište ne smije biti zatrpano niti prenamijenjeno.

"Ovo nalaziše treba biti zaštićeno, nitko tko voli Hrvtasku ovo neće zatrpati i pretvoriti u apartmansko naselje", rekao je Skoko.