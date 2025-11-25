"Skočio je na mene, izrezala sam mu ruku i rekla..." Potresna ispovijest žene koja diže Balkan na noge: Gušio ju je, udarao, a onda je odlučila prekinuti tišinu

Skočio je na mene, počeo me gušiti... Nije bio svjestan kakvu ženu ima pored sebe. Dobio je udarac u pluća, izrezala sam mu ruku i rekla da ću ga ubiti.

Ovako svoju priču počinje žena koja je proživjela nasilje u obitelji. Zove se Aida. Rodom je iz Sarajeva.

Danas je Aida Kamber poznata Tiktokerica, humanitarka i spisateljica koja kroz svoj humanitarni rad želi pomoći zlostavljanim ženama. Na društvenim mrežama poznatija kao Balkankastar, Aida jasno ističe svoje stavove kroz objave na Tik Toku, a sudeći po količini pratitelja njene objave dopiru do srca zlostavljanih žena, koje joj se, kako kaže, javljaju na dnevnoj razini.

- Danas sam žena koja daje podršku drugim ženama, koja je tu da ih educira, pogura, da im da ruku spasa. Zlostavljanoj ženi je najvažnije pružiti ruku podrške i reći kako nije sama. Moramo dati podršku jedna drugoj, priča nam Aida te nastavlja.

- Sama sam doživjela zlostavljanje od bivšeg supruga. I da me danas pitate rekla bih da je to jedna jako fina osoba, ljubazna, simpatična. Ali u takvim osobama se skupljaju njihove frustracije. Bila sam nezadovoljna i nesretna u braku i tražila sam izlaz. Jako je važno imati podršku okoline i obitelji koja u većini slučajeva izostaje. Meni su i svekrva i mama govorile da je kod svakoga tako, šuti, pretrpi ali kad sam dobila prvi udarac, i tata i mama su rekli da ga ostavim, priča nam.

- Danas ženama govorim da ako niste sretne s muževima ne trebate biti tu. On nije vaš vlasnik da vam nešto dopušta, on vas ne posjeduje. Treba vam čovjek koji će biti vaša potpora koji će vam dati krila, a ne rezati ih. U braku je najvažnije povjerenje i sloboda pod kojom mislim na slobodu u kojoj ćete s prijateljicama otići na kavu, imati svoje hobije i svoj posao. Većina zlostavljača manipulira ženama, kao što je i moj muž manipulirao sa mnom. Ja sa žena jakog karaktera koja je nakon prvog udarca odlučila ostaviti ga. Ali bio mi je potreban plan, kao što je potreban svakoj ženi koja želi napustiti zlostavljača. Puno je teže onim ženama koje su domaćice, koje ne rade i koje imaju djecu. Kad sam ga ostavila pobjegla sam do susjede. Bila sam sama, živjela u Italiji, bez prijatelja, posla, obitelji. Tad se u meni probudio borbeni duh te sam krenula pomagati u humanitarnoj organizaciji, počela pjevati u crkvenom zboru i tako su mi se vrata počela otvarati. Dobila sam posao i moj život je polako počeo dobivati željene obrise, priča Aida.

Svoje djetinjstvo provela je u ratnom Sarajevu, danas živi i radi u Italiji, a u svojoj prvoj knjizi "Sejdia" ispričala je svoju potresnu priču o djetinjstvu provedenom u ratnom Sarajevu. U knjizi spominje svoju najbolju prijateljicu Božanu i teatar ispod zemlje. Dio knjige posvetila je svojoj majci i svim majkama koje su bile heroine toga doba, koje su pod snajperima odlazile po vodu i hranu.

- U toj knjizi pokazala sam hrabrost naših žena, žena u Bosni ali i u Hrvatskoj. One su bile heroine koje su bile zaboravljene tijekom rata, prepuštene same sebi i svojoj muci. Pokazale su kako su borbene, ratnice koje su izašle kao pobjednice iz svake situacije.

U našem razgovoru osvrnula se i na femicid koji je u sve većem porastu u zemljama regije.

- Danas se ženama ne priznaje emancipacija. Imam osjećaj kako pojedini muškarci žele da se vratimo u kameno doba. Iz svog iskustva znam kako je najveći problem što žena više ne šuti, nego reagira. Većina žena nema podršku obitelji i bližnjih ali ni institucija. Institucije su tu jako zakazale u svim državama, zakoni nisu dobro regulirani. Iz mog ugla gledanja, mislim da su nam potrebni oštriji zakoni jer baš na mjestima na kojima se kreiraju zakoni imamo ljude koji su silovatelji, zlostavljači, pedofili. Samim tim oni se ne mogu zalagati za oštrije zakone. Voljela bih da imamo više žena u politici, više žena na odgovornim mjestima, koje bi imale glas razuma te tako zaštitile svaku zlostavljanu ženu, poručuje.

Aida je napisala svoju novu knjigu, "Broj u protokolu" čija je promocija bila sinoć u Splitu. Udruga "Kadulja" organizirala je promociju knjige, koja se već prodaje na društvenim mrežama, a kako Aida kaže, udruga je bila logično mjesto za splitsku promociju jer se tu osjeća kao doma.

- "Broj u protokolu" je knjiga o nasilju nad ženama. Knjiga je svjedočanstvo o najvećem zločinu koji se može izvršiti nad ženskim tijelom. Knjiga govori o silovanim i zlostavljanim ženama u ratu, u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Htjeli smo u knjizi obilježiti te žrtve da se nikad ne zaborave. Žena se treba zaštititi, a priče koje su ispričane u knjizi trebaju biti naš vodič u borbi protiv nasilja. Njihovi zlostavljači nikad nisu procesuirani, a žrtve nemaju nikakva prava. Sve one dijele istu sudbinu, a različitu religiju, zaključila je Aida.

Na kraju našeg razgovora poslala je jasnu poruku svim ženama žrtvama nasilja.

- Društvene mreže koristim kao alat kojim na određen pomažem zlostavljanim ženama. Pokušavam popraviti mali dio svijeta u kojem sam rođena, usmjeriti svaku ženu u pravom smjeru koja pokaže hrabrost i usudi se javiti mi se. Svaka spašena žena je moja misija koju sam uspješno ispunila. Želim poručiti ženama da prijave svakog zlostavljača te da naprave svoj plan bijega kako bi si osigurale donekle kvalitetan život. I želim im reći kako nisu same, uvijek negdje postoji neka ruka spasa.