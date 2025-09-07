Skočile cijene školskog pribora: "Kupujem sve odjednom, ukucam iznos, boli i onda skinem kao flaster"

U trgovačkim centrima i knjižarama nastale su gužve uoči početka nove školske godine. Kupuje se sve – od torbi i pernica do odjeće i obuće. Cijene školskog pribora su skočile od 10 do 15 posto u odnosu na prošlu godinu.

"Kupujem sve odjednom i onda ukucam taj iznos, provučem karticu i boli i dobro je. Kao flaster skinem i to je to. To je tako, to je za djecu", rekla je Ljubica iz Zagreba.

Zimski praznici počinju 24. prosinca i traju do 9. siječnja, s tim da nastava počinje 12. siječnja. Proljetni praznici će u ovoj školskoj godini biti prije, a ne poslije Uskrsa: od 30. ožujka do 6. travnja s tim da nastava počinje 7. travnja. Škola završava 12. lipnja, što znači da ljetni praznici službeno počinju 15. lipnja.

Tko nije stigao obaviti kupnju, stigne i u danas jer većina trgovačkih centara radi, piše Dnevnik.hr.