Skandal u Velikoj Britaniji: Princ Andrew se odriče svih svojih titula

Princ Andrew objavio je da se odriče svih svojih titula, uključujući i onu najpoznatiju – vojvode od Yorka. Odluka dolazi nakon novih skandala povezanih s njegovim dugogodišnjim poznanstvom s pokojnim Jeffreyjem Epsteinom te navodnim kontaktima s kineskim špijunom.

„U razgovoru s Kraljem i ostatkom obitelji zaključili smo da kontinuirane optužbe protiv mene odvraćaju pažnju od rada Njegovog Veličanstva i Kraljevske obitelji. Moja je dužnost prema obitelji i zemlji na prvom mjestu. Odlučio sam napraviti korak dalje – više neću koristiti svoje titule ni počasti koje su mi dodijeljene. Snažno poričem optužbe protiv mene“, naveo je Andrew u službenom priopćenju.

Pritisak kralja Charlesa presudio

Prema pisanju britanskih medija, kralj Charles izvršio je snažan pritisak na mlađeg brata da se povuče s javnih funkcija i odrekne svih počasnih titula. Andrew će tako izgubiti i članstvo u Redu podvezice, najstarijem i najprestižnijem viteškom redu u Velikoj Britaniji.

Ipak, status princa zadržava, jer mu je dodijeljen rođenjem kao sinu pokojne kraljice Elizabete II. Njegova bivša supruga Sarah Ferguson također će se odreći titule vojvotkinje od Yorka te će ubuduće biti poznata jednostavno kao Sarah Ferguson.