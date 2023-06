SKANDAL U SVIJETU NOGOMETA Globalna zvijezda prevarila trudnu djevojku. Ispričao joj se pred 210 milijuna ljudi

Nogometaš Neymar javno je priznao da je prevario svoju trudnu djevojku Brunu Biancardi. U objavi na Instagramu joj se pred 210 milijuna pratitelja ispričao i molio za oprost.

"Radim ovo zbog vas dvoje i zbog naše obitelji. Opravdavam ono što se ne može opravdati. Nisam ovo morao napraviti, ali ti si mi potrebna u NAŠEM životu. Vidio sam koliko si patila zbog svega ovoga i koliko želiš biti uz mene i koliko ja želim biti uz tebe. Pogriješio sam.

Usuđujem se reći da pravim greške svakog dana, na terenu i van njega, ali greške u mom privatnom životu rješavam kod kuće, u privatnosti, sa svojim prijateljima i obitelji", započeo je nogometaš podužu objavu.

"Ne mogu zamisliti život bez tebe"

Kaže da se Bruni već ispričao, ali da je morao to učiniti i javno.

"Sve ovo došlo je do ljudi koji su posebni u mom životu. Do žene o kojoj sam sanjao da će biti uz mene, majke mog djeteta. Bio je ovo udarac i za tvoju obitelj, koja je sada i moja obitelj. Došlo je do povrede intime u tako posebnom trenutku kao što je majčinstvo. Bru, već sam se ispričao za svoje greške, ali osjećam potrebu da to uradim i ovako, javno. Privatna stvar postala je javna i zbog toga isprika treba biti javna", dodao je, prenosi Index.

Poručio je trudnoj djevojci da ne može zamisliti život bez nje.

"Naš cilj je prijeći preko ovoga, naša ljubav prema djetetu će pobijediti, naša ljubav koju imamo jedno prema drugom će nas ojačati. Zauvijek mi. Volim te", zaključio je Neymar.