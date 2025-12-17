Skandal u Splitu: Djevojka (28) organizirala prostituciju, pa ucjenjivala klijente snimkama

28-godišnja državljanka Brazila završila je u istražnom zatvoru u Splitu zbog sumnje da je organizirala lanac prostitucije, vrbovala djevojke i ucjenjivala klijente snimkama iz stana. Kako je izvijestilo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, sudac istrage odredio joj je pritvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenih djela.

Prema sumnjama tužiteljstva, Brazilka je tijekom rujna i listopada na području Hrvatske okupljala svoje sunarodnjakinje i organizirala im pružanje seksualnih usluga. Susreti s klijentima dogovarani su u unajmljenom stanu u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a novac zarađen prostitucijom dijelio se između djevojaka i osumnjičene.

No, tu priča ne staje.

Tužiteljstvo je tereti i za iznudu, i to u suradnji s više zasad nepoznatih muškaraca. Sumnja se da su potajno snimali jednog od klijenata kamerama postavljenima u stanu, a zatim krenuli s prijetnjama.

Prvo su od njega tražili novac putem bonova, zaprijetivši da će mu doći na kućnu adresu. U strahu, muškarac je uplatu izvršio. Nakon toga, ucjene su postale još ozbiljnije – prijetili su mu smrću i tražili dodatni novac.

Klijent je tada sve prijavio policiji.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu ispitalo je osumnjičenu i predložilo istražni zatvor. Sudac istrage Županijskog suda u Splitu prihvatio je prijedlog, pa je 28-godišnja Brazilka poslana iza rešetaka.