"Škabrnja tijekom Domovinskog rata": Ne propustite predvanje u Gradskoj knjižnici Solin

Gradska knjižnica Solin poziva na predavanje "Škabrnja tijekom Domovinskog rata" kojeg će u četvrtak, 29. siječnja s početkom u 18:30 sati u Teatrinu GK Solin održati izv.prof.dr.sc. Ivan Matijević, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet u Splitu.

O predavanju:

Tijekom 18. studenoga 1991. u Škabrnji su pobunjeni Srbi i JNA ubili i masakrirali četrdeset i troje civila te petnaestoricu hrvatskih branitelja. Škabrnja je nakon toga okupirana i potpuno opljačkana. Snage Hrvatske vojske djelomično su je i privremeno oslobodile tijekom operacije Maslenica 1993. Škabrnjani će se u svoje selo vratiti nakon Vojno-redarstvene operacije Oluja kojom je Hrvatska 1995. oslobodila najveći dio okupiranog teritorija. U predavanju će se naglasak staviti na svjedočanstva preživjelih, važnost kolektivnog sjećanja i na održavanje zahvalnosti prema svima koji su dali život za slobodnu Hrvatsku.