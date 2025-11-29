Sjećate se betoniranja bora na Gripama? Davno više nema zelenila ispod tvrđave, niču stambeni kvadrati po zlato!

Ima tome evo pune dvije godine da je na Gripama, ispod Pomorskog muzeja i impresivne tvrđave izgrađene u 17. stoljeću za obranu od Turaka, jedna objektivno zapuštena parcela zemljišta postala poprištem sukoba tadašnje gradske uprave i, kako se voli kazati, investitora.

Na toj nevelikoj čestici, uglavnom desetljećima obrasloj u zelenilo na kojoj su sve manje boravila lokalna djeca u igri, novi vlasnik je planirao izgraditi impozantnu stambenu građevinu.

Pa je tadašnji dogradonačelnik Bojan Ivošević pokušavao spriječiti ekocid, čak je i jedan oveći bor betoniran, sve kako bi se zaustavili bageri - stabla s promjerom većim od 60cm su pod zaštitom GUP-a, a i taj komad zemljišta je pod zaštitom kao arheološko nalazište, govorili su tada ovi s druge strane građevinskog lobija i zlata kojeg donose kvadrati praktički u centru grada. Pisali smo i mi tada o cijelom slučaju, bor su čuvali zaštitari, pratila su se iz dana u dan događanja u Glagoljaškoj...

I što je od svega ispalo, sigurno se pitate?

Pa evo, po našoj fotogaleriji možete zaključiti tko je odnio pobjedu u srazu kapitala i općeg dobra. Elitni stanovi vjerojatno su već i rasprodani, a betonske i kamene zidine odavno su pregazile one borove s početka priče. U redu, mora se ići naprijed, ali nama je posebno zanimljiva bilo jedna vremenska odrednica na obaveznoj ploči s informacijama o investitoru, izvođaču, projektantu... Naime, građevinska dozvola je postala pravomoćna u svibnju ove godine, dakle punih godinu i pol dana nakon što su bageri krenuli u 'akciju bor'!