Splitske mažoretkinje osvojile 11 medalja na Regionalnom prvenstvu Dalmacije

Splitske mažoretkinje ostvarile su odličan uspjeh na 16. Regionalnom prvenstvu Dalmacije u mažoret plesu i twirlingu, održanom 14. lipnja u Makarskoj. U konkurenciji klubova iz Splita, Solina, Sinja, Kaštela, Cavtata i Makarske osvojile su čak 11 medalja – osam zlatnih, dvije srebrne i jednu brončanu.

Zlatne medalje osvojile su kategorije Dance Team Juniori, Artistic Team Kadeti, Artistic Grupa, Flag baton Juniori, Flag baton Mlađi Juniori, Marširajuća grupa mlađi juniori i Tradicionalni ples Minime mlađe B, dok je Antea Markić bila najbolja u kategoriji Solo najmlađi B razina.

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Srebrne medalje pripale su Grupi s rekvizitima (8–10 godina) i Tradicionalnom pomponu mlađih juniora, a brončanu medalju osvojili su Tradicionalni mažoret ples juniori.

Uspjeh je rezultat predanog rada djevojaka i njihovih trenerica – predsjednice i trenerice Bjanke Bubice Šarić te trenerica Marine Milinović i Anamarije Vukšić.

Iz Splitskih mažoretkinja zahvaljuju svim članicama na trudu, a posebno roditeljima na podršci tijekom cijele sezone. Ujedno čestitaju svim klubovima i natjecateljima na ostvarenim rezultatima i sportskom duhu prikazanom na prvenstvu.

Nakon nekoliko ljetnih nastupa, seniorski Baton Flag sastav Splitskih mažoretkinja predstavljat će Hrvatsku na Europskom prvenstvu, gdje će kao aktualne državne prvakinje braniti boje svoje domovine.