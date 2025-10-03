Sjećate li se Šute malog? On je i danas simbol ruganja intelektualcima ovih područja

Prošla je 41. godina od početka emitiranja Prosjaka i sinova, jedne od najboljih hrvatskih serija svih vremena. Serija se počela emitirati na Televiziji Zagreb u jesen 1984. godine, nakon što je 12 godina bila u bunkeru nakon sloma Hrvatskog proljeća.

Redatelj Antun Vrdoljak ovom je serijom napravio svoje prvo remek-djelo, a seriju obožavaju u cijeloj bivšoj Jugoslaviji i četiri desetljeća nakon što je prvi put emitirana.

Seriju posebno vole Hrvati koji nose podrijetlo iz Dalmatinske zagore i Imotske krajine, a citati i "fore" iz serije postali su dio svakodnevnog govora. Neki likovi, poput dida Kikaša ili Dektive koji su obilježili seriju kroz mentalitet i osobnost glavnog lika, postali su simbol odrastanja u Zagori i naučenog ponašanja onih koji su ih kroz život imali.

No, u seriji i manji likovi imaju nevjerojatnu simboliku i fantastično opisuju mentalitet Matana, čovjeka iz Imotske krajine koji bježeći od gladi i nepravde postaje uspješan švercer i kroz život ne napušta obrasce ponašanja koje je naučio dok je prosio sa djedom i ostalim ukućanima služeći se smicalicama i prevarama.

Zašto je Šute mali iritirao Matana?

Iako veliki likovi u seriji Prosjaci i sinovi ostaju dio kulture i života u Dalmaciji, mali i naizgled likovi poput Šute malog nepravedno su zapostavljeni i nose jaku simboliku.

Šute mali pojavljuje se na gotovo samom kraju serije, kada Matan Špalatrin kao stariji čovjek živi u Zagrebu gdje je na studij stigao njegov najmlađi brat Iviša. Iviša studira pravo, Matan financira njegov studij koji se oduljio, a posebno ga iritira Ivišin hobi - pisanje poezije.

Šute mali, zaključujemo odmah, iz istih je krajeva kao Matan i Iviša i rođen je u jednakoj sirotinji koja je u jednoj generaciji prosila, a u idućoj generaciji nosila korpe i švercala. Šute mali je diplomirao medicinu i postao liječnik na Rebru. Posjećuje Matana, a Matana svaki njegov posjet iritira i podsjeća na činjenicu da je Šute mali sada doktor, dok njegov brat Iviša neuspješno studira.

Važno je naglasiti da Matan, apsolutni car šverca koji svoj nagon za preživljavanjem i varanjem ne uspjeva nadvladati čak ni kada postane bogat, cijelo vrijeme podcjenjuje Šutu malog te ga podsjeća da je on, iako potpuno neobrazovan, uspješniji i imućniji od njega.

Tako mu jednom prilikom priča da ga je "prisililo" da kupi Mercedesa kojeg si doktor vjerojatno ne može priuštiti, a Šuti malom se izruguje i kada mu u bocu francuskog konjaka ulijeva lošije piće i uživa u činjenici da se doktor ne razumije u skupa pića.

"Šute mali izuči za doktura, a moj brajo pjesmice pjeva"

Šute mali dolazi u priču pred sam kraj priče o obitelji Špalatrin gdje Matan vidi teški poraz u činjenici da je njegov mlađi brat intelektualac koji piše poeziju i koji nikako da završi Matanu prihvatljiv studij prava i postane odvjetnik.

Za ljude poput Matana koji su potpuno neobrazovani i koji su se u životu jednostavno "snašli", postoje prihvatljivi i neprihvatljivi studiji - tako je prihvatljivo postati liječnik ili advokat, ali nije prihvatljivo biti intelektualac, sociolog ili pjesnik.

Matan potpuno nezadovoljan mlađim bratom intelektualcem i pjesnikom bez ironije smatra da je Iviša skrenuo s uma, a činjenica da je Šute mali završio medicinu dovodi ga do ludila.

"Šute mali izuči za doktura, a moj brajo pjesmice pjeva", ponavlja Matan svaki put kada Šute mali napusti njegov stan i "neuspjeh" svog brata pripisuje sam sebi.

"Pjesmice pjeva, đava ga lipi pjevao"

Iako se Matan ruga Šuti malom u svakoj mogućoj prilici, Šute mali Matanu postaje trn u oku. Do kraja serije ne uspjeva preboljeti činjenicu da on u kući ima pjesnika i intelektualca, a ne pokvarenog advokata ili doktora kojemu se divi cijelo selo.

Kroz likove Šute malog, Iviše i Matana u tih nekoliko epizoda Raos fantastično prikazuje odnos Matana i njemu sličnih prema književnosti, poeziji i svim društvenim zanimanjima, ali i podcjenjivački stav prema svim visokoobrazovanim ljudima.

Matan ne razumije stihove svog brata i ismijava ih, baš kao što svi likovi prošlosti i sadašnjosti ismijavaju sve ono što ne razumiju.

"Moj sine, da si valjao ne bi te slali u školu"

Švercer koji nikada nije pročitao knjigu ismijava doktora, a kada naleti na suvremenu poeziju svog brata, njegovo ismijavanje doživljava vrhunac.

Šute mali u jednom momentu Matana podsjeća da mu nikada nije pomogao da postane švercer nego mu je rekao "Moj sine da si valjao ne bi te slali u školu".

Da Šuti malom zaista nedostaje socijalne inteligencije i mentaliteta kojeg nosi Matan, postaje jasno i na kraju priče kada Šute potpuno nesvjestan izdaje policiji gdje će pronaći prošvercane zlatnike koje Matan treba preuzeti u njegovoj bolnici. Šutu malog Matan i njegov brat koriste za šverc, ali ih na kraju ipak košta njegova naivnost.

Stoga dramaturgija i odnos Šute mali - Matan - Iviša jasno pokazuje tko će na kraju balade u Hrvatskoj biti siromašni liječnik koji nikad nije probao francuski konjak, tko će filozofirati i umrijeti pišući pjesme, a tko će na kraju balade kupiti Mercedesa i unatoč svemu pobjeći policiji i izbjeći bilo kakvu kaznenu odgovornost. I to se nikada neće promijeniti.