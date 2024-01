Sjećate li se ove izjave Josipa Brekala? Riječi koje zvone jače nego ikad

Putem društvenih mreža Hajduk je obavijestio javnost da je Josip Brekalo odradio prvi trening sa svojim novim suigračima te da je započeo pripreme za subotnje gostovanje u Osijeku u sklopu 21. kola SuperSport HNL-a.

Pompa oko spektakularnog transfera hrvatskog reprezentativca iz Fiorentine u Hajduk polako se stišava, nakon što smo u proteklih tjedan dana imali prilike svjedočiti nevjerojatnim preokretima i u konačnici Brekalovom odlasku u Split, javlja Gol.hr.

U međuvremenu, na društvenim mrežama mnogi podsjećaju na jednu Brekalovu izjavu iz 2017. godine, u kojoj je iskreno rekao što misli o tadašnjem stanju u hrvatskom klupskom nogometu i dominaciji Dinama. Na početku te sezone Brekalo je otišao iz Dinama u Wolfsburg, a u HNL-u su se za naslov prvaka borili Dinamo i Rijeka, koja je na koncu pod vodstvom Matjaža Keka i uzela svoju prvu titulu u povijesti kluba.

Brekala je novinar Sportskih novosti pitao kako vidi izglede njegovog Dinama u borbi s Rijekom.

"Ah, moj Dinamo... Iskreno, volio bih da se neke stvari u hrvatskom nogometu promijene i da ove sezone Rijeka osvoji naslov. Ne samo zbog toga što bi to u Rijeci slavio cijeli grad i cijela regija, nego i zbog doživljaja cjelokupne javnosti. Vidio sam onaj jedanaesterac za Dinamo u Vinkovcima, pa to je bilo smiješno... I neka ove sezone naslov osvoji Rijeka, pa nakon nje i Hajduk, i neka to bude signal Dinamu da se trgne i ponovno bude jak", odgovorio je Brekalo.

Rijeka je te sezone postala prvak, a Hajduk još uvijek čeka na naslov. Sada će mu upravo Brekalo pokušati pomoći da prekine čekanje dugo 19 godina.