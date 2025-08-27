Sjećate li se Kubanke koja je pjevala 'Prava ljubav nije potrošnja'?

Kubanka Yameisy Sanchez Hernandez proslavila se prije 19 godina u trećoj sezoni popularnog realityja 'Big Brother'. Mnogi se sjećaju njezine izvedbe pjesme 'Prava ljubav' od Lane Jurčević i Luke Nižetića.

'Prava ljubav nije potrošnja', pjevala je Yameisy 2006., a izjave poput 'meni je tebe jao' i 'nema čanse' i danas izmame osmijeh na lice svakome tko se prisjeti ove simpatične Kubanke.

Mnogima je posebno emotivno bilo iznenađenje koje je dočekalo Yameisy na dan odlaska iz 'Big Brother' kuće. Naime, na njezin doček stigla je njena majka Julia s Kube, piše Story. To je puno značilo Yameisy koja majku nije vidjela godinu dana.

Jedno je vrijeme radila u Poreču

Iako je u realityju stekla velike simpatije gledatelja, nakon sudjelovanja u showu 'nestala' je iz javnosti. Jedno je vrijeme radila na štandu u Poreču, gdje je prodavala torbe i japanke, a onda se navodno preselila u Veliku Goricu gdje je bila zaposlena u trgovini.

Sudeći po njezinim objavama na Facebooku, Yameisy posljednjih godina živi u Torontu u Kanadi s kćeri i nije se puno promijenila od sudjelovanja u 'Big Brotheru'. Inače, ona je s 18 godina otišla s Kube te se udala za Hrvata, no kasnije su se razveli.