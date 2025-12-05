Sjećanje na Zdravku Krstulović: 22 godine bez najveće splitske glumice

Danas se navršava 22 godine od odlaska Zdravke Krstulović, najveće splitske glumice ikad. Ostavila je ova velika umjetnica neizbrisv trag na daskama splitskog HNK, zatim u legendarnim serijama "Naše malo misto", "Velo misto", u filmovima... Upravo ove dvije Smojine velike TV serije, u kojima je igrala Anđu Vlajinu i Violetu , praznile su ulice dalmatinskih mista, gradova i šire. Ove dvije potpuno različite glumačke role, Zdravka je odigrala fantastično, potpuno se saživjela s njima, što samo potvrđuje raspon talenta ove velike glumice.

"Svećenica kazališta", kako su je nazvali neki kritičari, čitav svoj glumački vijek posvetila je splitskom teatru. Bila je svjetska klasa, mogla je ići graditi karijeru gdje je htjela, ali ostala je vjerna svom rodnom gradu. Kao velikoj i osvjedočenoj hajdukovki, možda joj je i blizina Starog Placa bila bitna, o čemu svjedoče i fotografije u bijelom dresu, sa raznih manifestacija organiziranih tada, ispod Stare murve.

Diplomirala je na Akademiji 1965. te nakratko nastupala u zagrebačlom teatru "ITD" i "Teatru u gostima".

Upravo Zdravkinim povratkom u rodni grad 1978. započela je i renesansa splitskog kazališta.

Obnovom i dogradnjom kazališne zgrade, stradale u požaru, splitski kazalištarci iz privremenog doma u Kinu Split, ponovno se vraćaju na veliku scenu. Zdravka je bila prvakinja drame u ta doba, kada je splitski HNK bio, slobodno ćemo reći, prvi teatar u ovom dijelu Europe.

Dolazila su velika redateljska imena iz čitavog svijeta, od Vasiljeva do Ciullia, Magellija...

A velika je bila ta karijera.

Pamtimo je kao Petrunjelu (M. Držić, Dundo Maroje), Gemmu Polić (S.Šnajder, M. Držić), Dona Elviru (Moliere, Don Juan), Petru Fon Kant (Fasbinder, Gorke suze Petre Fon Kant), Jokastu (Sofoklo, Edip), Gertrude (Shakespeare, Hamlet), Desdemonu (Shakespeare, Otelo), Katharine (Kroćenje goropadnosti), gospođu Oradu (Pirandelova i Vanče Kljakovića Čovik, zvir i kripost), izvanredna kao Marija Brka u legendarnoj Brešanovoj "Svečanoj večeri u pogrebnom poduzeću", predstavi koja je godinama dupkom punila zgradu HNK Split.

Dočekala je i novi val u splitskom teatru, dala velike uloge u predstavama Sama Sheparda, Marshe Norman...

Upečatjiva je bila kao Marija Magdalena u antologijskoj predstavi Ivana Bakmaza "Šimun Cirenac" u režiji Nenni Delmestre, premijerno izvedenoj u okviru "Splitskog ljeta", pred crkvicom Svetog Jere na Marjanu, 1989. godine.

Autor ovog teksta imao je privilegij poznavati Zdravku pa i igrati s njom u davnoj predstavi Luigija Pirandella "Čovik, zvir i kripost" u režiji i lokalizaciji Vanče Kljakovića. Biti sa gospođom Zdravkom na sceni, uspomena je za čitav život.

Sjećanje na Zdravku Krstulović održavaju njeni poštovatelji u Facebook grupi sa preko tisuću članova: "Zdravka Krstulović - najveća i najljepša glumica svih vremena". Sjetila bi se svoje kolegice često na društvenim mrežama i nedavno nažalost preminula kolegica, glumica Jasna Malec Utrobičić, najveća čuvarica splitskih kazališnih uspomena.

Prije par godina, za dvadesetu obljetnicu, Centar za kulituru "Zlatna vrata " i skupina poštovatelja organizirala je u Kinoteci prikazivanje dokumentarnog filma, "Velikani hrvatskog glumišta - Zdravka Krstulović" u produkciji Menorah filma, serije kojom Fran Juraj i Igor Prizmić na predivan način održavaju sjećanja na velika glumačka imena uz koja su generacije odrastale. Možda sve skupa i nedovoljno za glumicu i damu koja je toliko dala svome Splitu i Dalmaciji i za koju je veliki teatrolog, glumac, redatelj i pisac Vlatko Perković ustvrdio: "Čekam godinama da se rodi neka nova Zdravka Krstulović, ali to se još nije dogodilo."

I neće, slobodni smo reći...

Mirno spavajte gospođa Zdravka i volimo Vas, puno Vas volimo...