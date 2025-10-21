Sjećanje na heroje Domovinskog rata, Ozrena Jelinčića i Stjepana Žigu

Na predjelu Dubova vrata na Vrdovu, 20. listopada 1991. godine, u obavljanju svojih borbenih zadaća, poginuli su hrvatski branitelji Ozren Jelinčić i Stjepan Žigo, pripadnici Samostalnog voda, 1. bojne, 126. brigade HV-a.

U znak trajnog sjećanja i zahvalnosti, gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj i Josip Vučić jučer su zajedno s njihovim suborcima položili vijenac, zapalili svijeće i pomolili se na mjestu njihove pogibije. Time je još jednom iskazano poštovanje prema žrtvi koju su Ozren i Stjepan dali za slobodu Hrvatske.

Njihova hrabrost i nesebična ljubav prema Domovini ostaju trajna obveza svima nama da čuvamo vrijednosti za koje su se borili slobodu.

Neka im je laka hrvatska zemlja.

Počivali u miru Božjem.