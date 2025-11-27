Sjeća li se još tko slučaja sa prenamjenom zemljišta na Braču? Odvjetnik bivšeg ministra 'grilao' svjedoke, sutkinja ih morala braniti

Dok neki novi ministri, pardon glavni državni inspektori, odlaze u istražne zatvore (ili na odsluženje kazne kao nedavno Gabrijela Žalac), pomalo je u zaborav pao slučaj Lovre Kuščevića, nekadašnjeg moćnog ministra (jednog od najbogatiji u Vladi RH, tepalo mu se tada) te jednog od rijetkih iz Dalmacije. Toliko je pao u zaborav da se današnje ročište održavalo u ‘običnoj’ sudnici splitskog Županijskog suda, nije više za ovaj predmet rezervirana velika dvorana!

Srećom, nisu posebno ažurni ni zabrinuti optuženici u tom nekad značajnom slučaju pa je bilo dovoljno mjesta u sudnici – nitko se naime od optuženih nije pojavio! Točnije došao je, kao i svaki put, prvookrivljeni Lovre Kuščević kojem je očigledno prilično stalo dokazati nevinost jer je aktivno sudjelovao u raspravi…

Dobro, nisu optuženi ni dužni pojaviti se kad su već prisutni njihovi branitelji. A u zaborav nije pao ovaj slučaj odvjetniku Jošku Čehu, branitelju rečenog Lovre, nikako mu nije pao u zaborav. ‘Grilao’ je svjedoke, u nekoliko navrata se činilo kako mu se vratila stara navada dok je sam bio sudac, ispitivao je pridošle svjedoke bez milosti. Toliko da je u jednom trenutku morala intervenirati (a u još par navrata je bila na rubu) uredujuća sutkinja u predmetu…

-Kažete, šalili ste se s kolegama u uredu kako je građevina premašila izvorne gabarite… Po čijem sudu je vapnenica premašila izvorne gabarite?! Ako je tako, zašto ste pristajali dalje sudjelovati, zašto niste kazali direktoru firme sve to o čemu ste komentirali s kolegama?! - dio je ‘unakrsnog ispitivanja’ (u našem pravosuđu nema takvog pojma prenesenog iz američkih filmova, ali svejedno dobro opisuje situaciju u sudnici, op.a.) odvjetnika Čeha prema svjedokinji, arhitektici. U to vrijeme je bila zaposlena u uredu u kojem se radio projekt obnove vapnenice na terenu u uvali Grška na području općine Nerežišća (dok je Kuščević bio načelnik općine).

"Samo polako"

-Zato jer smo vjerovali direktoru… - jedva je procijedila svjedokinja, a onda se umiješala sutkinja.

-Niste na optuženičkoj klupi, samo polako.

-Da, da, ali na kraju je taj projekt i ta vapnenica dobila građevinsku dozvolu… Kažete u jednom trenutku, prema zapisniku o ispitivanju pred Uskokom, kako vam je direktor tvrtke u jednom trenutku dao usmenu uputu vezano za sitne izmjene projekta na vapnenici, i to da je bio jedini put da vas je kontaktirao vezano za taj objekt. No, na drugom mjestu u istom zapisniku kažete kako vam je direktor nakon sastanaka s Lovrom Kuščevićem prenosio zaključke vezano za taj projekt. Što je dakle istina?

-Paaa, samo jednom mi je dao naputak vezano za sami projekt, ove druge stvari su bile više vezane za nekome poslati PDF ili tako nešto… - teško je izlazila svjedokinja na kraj s goropadnim odvjetnikom.

-Kažete kako su vaš direktor i Lovre Kuščević na sastanku razgovarali o vapnenici. Kako znate to? Zar nisu mogli razgovarati o xy projekata koje je Lovre Kuščević vodio kao načelnik općine?

-Pretpostavljam, jer bi me direktor zvao za naputke odmah nakon sastanka…

Onda se uključio i Kuščević, koji je pitao svjedokinju je li uobičajeno, odnosno je li ona imala iskustvo da investitor imenuje neku drugu osobu koja onda komunicira s projektnim uredom i svima ostalima. Aludirao je prvookrivljeni na činjenicu da je nominalni vlasnik te građevine, te vapnenice koja je služila kao sklonište težaka i stočara te za ostavljanje alata, njegov šogor Ivica Žuvić, čije ime se pojavljuje u dokumentaciji, no nitko ga od svjedoka nije vidio ni upoznao u tom statusu. A sve pregovore oko projekta je obavljao on.

To je posebno iritiralo odvjetnika Čeha, koji je isto pitanje postavio i prethodnoj svjedokinji, tajnici u istoj firmi u vlasništvu poznatog arhitekte.

-Kako znate je li Žuvić ikad bio u vašem uredu, ako ga nikad niste vidjeli i ne znate kako on izgleda? - vidno iznerviran pitao je svjedokinje branitelj prvookrivljenog.

Nitko mu zapravo nije znao odgovoriti, makar je i ta situacija, evo da mu odgovorimo ovim putem, prilično lako zamisliva: nitko od kolega pa ni direktor nikada nisu spominjali to ime, niti su im kolege koji bi radili na njegovom projektu spominjale da se pojavio investitor, pa su eto tako svjedokinje znale da se Ivica Žuvić nikad nije pojavio u firmi.

Pitanja koja nemaju veze s optužnicom

Još jedan detalj je zanimao odvjetnika Čeha. Tajnica tvrtke poznatog arhitekte je platila neke račune nakon što je predigla novac s računa firme, no ostatak je vratila – direktoru. Iako to ne zanima Uskok ni Poreznu upravu, odvjetnika Čeha je ludo zanimalo kako je došlo do takvog ‘prelijevanja’ novaca, zašto tajnica ostatak novca nije vratila na račun firme.

Posebno je intrigantno što sva ova pitanja, praktički cijeli dan rasprave, nema gotovo pa nikakve veze s optužnicom! Niti je optužena tajnica firme, niti svjedokinja – arhitektica, a bogme na udaru Uskoka nije se našao ni taj direktor, arhitekt.

Ne, optuženi su u ovom gotovo zaboravljenom predmetu Lovre Kuščević, njegova supruga Zorana, kako smo već kazali šogor Ivica Žuvić, nekadašnji predsjednik Općinskog vijeća Jakšom Gojićem i pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela Općine, Svemirom Obilinovićem, kao i poduzetnik Jakša Marinović.

A ako ste došli do kraja ovog teksta, čestitke, evo nećemo sad pretjerivati s tekstom Uskokove optužnice jer je prilično duga… Bivšem ministru se stavlja na teret da je od prosinca 2008. do 24. ožujka 2018. kao načelnik Općine Nerežišća dogovorio s drugookrivljenicom, svojom suprugom, pribavljanje značajne nepripadne materijalne koristi stjecanjem poljoprivrednog zemljišta i njegovom prenamjenom u Prostornom planu uređenja Općine u građevinsko zemljište te daljnjom prodajom.

Ima tu naravno još nedjela i optuženih (ponovimo, koji s načinom isplate šest tisuća kuna s računa arhitektonske tvrtke nema nikakve veze, kao ni s arhitektima koji su renovirali vapnenicu), a važno je znati da je većina nedjela počinjena prije deset do 15 godina, tamo negdje početkom i sredinom prošlog desetljeća.

To je dakle samo dio Uskokove optužnice od šest točaka prema kojoj su počinjena kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, primanja mita, pomaganja u primanju mita, davanja mita, poticanja na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, poticanja na prouzročenje stečaja te sprječavanja dokazivanja.

Još možda samo spomenuti da je, prema Uskoku, Lovre Kuščević tako pribavio najmanje četiri milijuna kuna nepripadajuće koristi. I da mu prijeti maksimalna kazna, za koju se ni oni najstariji ne sjećaju da je ikad izrečena nekom presudom, od deset godina zatvora.