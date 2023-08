SJAJNE VIJESTI IZ SPLITSKOG PREDGRAĐA Podstanari, prijavite se! Sutra kreće javni poziv za sufinanciranje stanarine

U Gradskoj vijećnici Grada Solina gradonačelnik Dalibor Ninčević najavio je objavu Javnog poziva za sufinanciranje podstanarstva.

Javni poziv će biti objavljen sutra i bit će otvoren do 6. rujna, odnosno ovisno koliko će biti prijavitelja. Sredstva će biti isplaćena retroaktivno.

"Danas sam predstavio ovaj program za sufinanciranje troškova stanovanja, odnosno podstanarstva za obitelji ili samce s područja Grada Solina. Kao grad, prošli smo na javnom pozivu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Dobili smo maksimalan iznos po tom pozivu, 19.400 eura", rekao je gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević.

S obzirom da su kriteriji tog poziva poprilično strogi i kruti mi smo odlučili na neki način osigurati dodatna sredstva kako bi sufinancirali podstanarstvo za dodatnih deset obitelji s područja Grada Solina, ne uvjetovavši pri tome da oni moraju bit zaposleni podstanari, da ne moraju imati ovjerene ugovore na Poreznoj upravi već da to mogu dokazati izjavom javnog bilježnika, plaćanjem računa na svoje ime, djeca da pohađaju školu, i tako dalje", kaže.

Natječaj će biti otvoren 15 dana, do 6. runja, i sredstva će biti isplaćena retroaktivno od 1. siječnja 2024. godine pa do kraja godine, u iznosu od 180 eura za obitelji s djecom i 120 eura za samce i supružnike bez djece po javnom pozivu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, dok Grad Solin to nije limitirao te će svi biti u mogućnosti dobiti 180 eura sufinanciranja podstanarstva neovisno o tome radi li se o samcu ili obiteljima s djecom.

"Vjerujem da će biti puno prijavitelja. Kako je ovo pilot program i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i program Grada Solina, temeljem ovih iskustava nadamo se ubuduće predviđati u proračunu izdvojiti i veća sredstva za ovu namjenu kako bi pomogli ljudima na području Grada Solina kojima je najteže, koji su podstanari čitav niz godina i kojima u uvjetima kada rastu cijene najma stana i kvadrata stana iz godine u godinu ovaj iznos puno olakšati", rekao je gradonačelnik Ninčević.

Natječaj će biti objavljen na stranicama Grada Solina, a smjernice koje će u njemu biti naznačene jesu duljina podstanarstva na području Grada Solina, broj članova obitelji i primanja.

Započeta godina podstanarstva nosi 5 bodova, za svakog člana obitelji je dodatnih 15 bodova. Što se tiče primanja, natječaj je vođen srednjim primanjima građana Hrvatske i u Gradu Solinu, te će se maksimalan broj od 30 bodova dobiti za obitelj s četvero djece s primanjima do 1400 eura.

"Vjerujem da će se iskristalizirati doista obitelji s puno djece, koja imaju relativno manja primanja i koji su duže podstanari na području Grada Solina", kazao je gradonačelnik.