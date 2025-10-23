Sjajna vijest za stanovnike dalmatinskog otoka: "Potvrđena mi je jutros radosna vijest..."

Supetarska HDZ-ovka Danica Baričević objavila je kako je Splitsko-dalmatinska županija službeno prijavila projekt izgradnje nove Osnovne škole Supetar za sufinanciranje iz proračuna Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. "Potvrđena mi je jutros radosna vijest – Splitsko-dalmatinska županija prijavila je projekt 'Izgradnje građevine Osnovne škole Supetar' za sufinanciranje iz proračuna Ministarstva", poručila je Baričević.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 19.257.888,08 eura, od čega će 12.720.263,66 eura biti bespovratna sredstva. Projektom se predviđa izgradnja potpuno nove školske zgrade na bivšoj lokaciji "Vodovoda Brač".

"Planira se nova školska zgrada s 20 učionica, kapaciteta 560 učenika, površine 4460,7 četvornih metara, pratećim sadržajem te jednodijelnom i malom školskom sportskom dvoranom, površine 1067,10 kvadrata", navela je Baričević. Dodala je kako je u planu i podzemna garaža od 1.674 m².

Baričević ističe da će izgradnja škole značajno unaprijediti obrazovne uvjete u Supetru: "Izgradnjom škole unaprijedit će se uvjeti rada i učenja, omogućiti nastava u jednoj smjeni te osigurati suvremena infrastruktura na korist učenicima, učiteljima i lokalnoj zajednici."

Nositelj projekta je Splitsko-dalmatinska županija, uz partnere – Grad Supetar i Osnovnu školu Supetar.