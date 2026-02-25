Sjajna srijeda za hrvatski tenis – zasad bez poraza!

Najveći posao napravio je Mate Pavić u paru sa Salvadorcem Marcelom Arevalom. U sjajnom su dvoboju spasili dvije meč-lopte i sa 6:4, 3:6, 11:9 svladali portugalsko-austrijski par Cabral-Miedler. Protivnici su vodili 9:7 u Super tie-breaku, a Mate i Marcelo dobili četiri poena zaredom. Jedan od najatraktivnijih poena sezone bio je na drugoj meč-lopti, kod 8:9. Miedlerov „smeš” je prošao Paviću kroz noge, Arevalo je vratio lopticu u teren i nakon niza sjajnih udaraca s obje strane Pavić i Arevalo su se izvukli. Tražili su protivnici i video provjeru nakon koje je potvrđeno da loptica nije dirala Pavića.

Duje Ajduković ušao je u četvrtfinale ATP Challengera u indijskom Puneu. Splićanin je sa 6:2, 6:2 nadigrao Portugalca Frederica Ferreiru Silvu.

Matej Dodig ušao je u četvrtfinale ATP Challengera u švicarskom Luganu sa 6:3, 4:6, 6:4 protiv Kazahstanca Timofeja Skatova. Osječanin će tako za desetak mjesta popraviti svoj dosad najbolji plasman, na virtualnoj ATP ljestvici je trenutno 220.

Tena Lukas ušla je u drugo kolo ITF 35 turnira u turskoj Antaliji preokretom s 1:6, 7:5, 6:3 protiv Srpkinje Anje Stanković. Nastavila je tako Kaštelanka pobjednički niz nakon što je prošlog tjedna osvojila ITF 15 turnir u istom gradu.

Iva Primorac Pavičić ušla je u drugo kolo ITF 15 turnira u njemačkom Leimenu sa 7:5, 7:6(5) protiv domaće tenisačice Emmi Nehls.

Karla Popović ušla je u drugo kolo ITF 15 turnira u Egiptu. Poljakinja Szczerek joj je uzela samo jedan gem. Bilo je 6:1, 6:0 za tridesetogodišnju Zabočanku koja je krajem prošle godine na godišnjem odmoru na Malti odigrala svoj prvi turnir nakon 12 godina i stigla do finala.

Dino Prižmić igrat će oko 21 sat meč osmine finala ATP turnira u čileanskom Santiagu protiv Litvanca Viliusa Gaubasa. Prižmić je u glavni ždrijeb ušao kroz kvalifikacije, a Gaubas kao „sretni gubitnik”.

Nakon osvojenog turnira u američkom Delray Beachu, Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajicek igrat će oko 4.30 ujutro po našem vremenu meč 1. kola ATP 500 turnira u meksičkom Acapulcu protiv španjolsko-meksičkog para Jodar-Pacheco Mendez.