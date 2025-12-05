Sjajna predstava "Dalmatinska kuhinja" sutra u Starom Gradu, u nedjelju u Splitu

Kako bolje ispratiti kraj godine na Teatru uz more do sjajnom predstavom "Dalmatinska kuhinja".

Ovog vikenda kao pravi ugođaj u blagdane pred nama ne propustite "Dalmatinsku kuhinju" u subotu 6.12. u 20h u Kazalištu Stari Grad na Hvaru, te u nedjelju 7.12. u 20h u dvorani lora u Splitu.

Već jednom su prepunili gledalište Teatra uz more, a sad nam se vraćaju još jednom utopliti nam srca.

Baš u ovo blagdansko vrijeme kad će se obitelji tradicionalno češće okupljati oko stola, ova posebna predstava zasjat će u punom sjaju u izvedbi sve popularnijeg Zdravka Vukelića i Nadežde Perišić Radović/ Vande Boban Jurišić.

Jer, baš kuhinja oduvijek je središte života. U njoj se smije, plače, druži. Tu se polažu računi, rješavaju problemi, stvaraju uspomene. U njoj se grinta, dijele životni savjeti i mudrosti. Kuhinja je simbol obitelji, a posebno je to istina u Dalmaciji. Nije za ludu, onaj nedjeljni ručak doma uvijek bio svetinja i sve si smio napraviti ali na njega nisi smio kasniti.

„Dalmatinska kuhinja“ prelijepa je, topla predstava o tome koliko smo spremni zaigrati život s onim kartama koje su nam dodijeljene. Propituje hoćemo li u tom receptu kalkulirati i izvoditi ,finte", maskirati poteze i shvaćati onoga drugoga kao protivnika, ili ćemo ga prihvatiti kao igrača bez kojeg naša igra nema isti smisao, isto odrastanje, iste uspomene, isti život..

Nagrađivana predstava "Dalmatinska kuhinja" u režiji Hrvoja Korbara nastala je po motivima i tekstovima iz kultne kuharice Dalmatinska kuhinja Dike Marjanović Radice. Donosi nam, uz šufigane tikvice, tipičan odnos dalmatinske matere i sina. Uz sjajne dijaloge budi nostalgiju i razumijevanje bez sladunjavosti i negativnosti što baš ovu predstavu razlikuje od drugih.

