Šipić: "Više ljudi se vraća nego što odlazi. Puno se toga okreće u našu korist"

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić u središnjem Dnevniku HTV-a govorio je o demografskoj slici Hrvatske, mjerama za povratak iseljenika i novim programima za depopulirana područja.

Poručio je kako su demografski izazovi jedna od najozbiljnijih tema današnjice, naglasivši da se Hrvatska uhvatila u koštac s tim problemom. "Ovo ministarstvo i Vlada uhvatili su se u koštac s najvrućom temom nakon Domovinskog rata, demografijom. Uz nju je usko vezano i useljeništvo, odnosno povratničko-iseljenička priča", napomenuo je.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Najveći okidač za povratak je opća sigurnost"

Istaknuo je važnost zajedničkog djelovanja lokalne, županijske i nacionalne razine kako bi se promijenili negativni trendovi. "Vjerujem da smo u prvoj godini uspjeli upaliti malo svjetlo nade jer se događa trend povratka iseljenika i potomaka", naveo je Šipić.

Tvrdi da je razgovarao s mnogim povratnicima koji su ga upozorili da su administrativne barijere jedna od glavnih prepreka povratku. "Trebalo bi otklanjati proceduralne zapreke i prepreke", poručio je. Smatra kako je najveći okidač za povratak upravo opća sigurnost koja se stvara u Hrvatskoj.

"Puno toga se promijenilo u EU-u. Od opće sigurnosti, nesretnih ratova i prijetnji za život do ekonomskih situacija gdje znamo da danas dostatne plaće u Njemačkoj, Irskoj, Švedskoj, a osobito u Južnoj Americi ili Australiji, nisu više jedini mamac koji je naše ljude odvlačio van. Puno toga sada se okreće u našu korist, ali u prvom redu govorimo o sigurnosti", rekao je.

"Cilj je stvoriti bolje uvjete za život u manjim sredinama"

Potvrdio je kako je glavni cilj zaustavljanje negativnih trendova. Najavio je i novi program poticaja za depopulirana područja, vrijedan 30 milijuna eura.

"Jedan u nizu naših prijedloga koje je Vlada prihvatila je mjera preko HAMAG-BICRO-a za najugroženija područja: Dalmatinsku zagoru, Liku i Slavoniju. Mjere su usmjerene na ostanak ljudi, poticanje preseljenja iz većih gradova i oživljavanje tih krajeva te povratak", objasnio je.

Ustvrdio je kako život u velikim gradovima nije nužno lakši ni kvalitetniji te da je cilj stvoriti uvjete za bolji život u manjim sredinama.

"Idemo u tri pravca. Potpora, može se doći do 150 tisuća eura zajma, od toga čak polovina zajma nije kreditiranje kamate, nego praktički oprost dijela te glavnice do 75 tisuća eura. Ide se u pravcu otvaranja radnih mjesta, preseljenja i olakšavanja života našim ljudima koji žele ostati i koji se žele unutar domovine kretati, ali jednako tako koji se žele vratiti", naveo je.

"To je jedna mjera koja je vrlo dobro pozdravljena", kazao je, dodavši kako će sutra biti prva objava na portalu HAMAG-BICRO-a.

"Naša je namjera zaustavljanje negativnih trendova"

Naglasio je da se više ljudi vraća u Hrvatsku nego što odlazi. "Suzbija se jaz koji je bio primjetan u više odlazaka nego povrataka, a sada imamo trend da se više ljudi vraća", poručio je. Tvrdi da se ljudi vraćaju iz raznih dijelova svijeta: Južne Amerike, Novog Zelanda, Njemačke, Australije, Austrije...

"Naša je namjera zaustavljanje negativnih trendova na svim razinama, a to možemo učiniti sinergijski, sa svim resorima i lokalnim samoupravama, ali i s potporom ljudi s terena. Nisu samo važne pronatalitetne politike s razine Vlade, nego je bitno i stvaranje klime, ozračja za obitelj, za ugodan život i bogatstvo života u obitelji rađenjem djece", zaključio je.