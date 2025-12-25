Sinoć se sudarila tri automobila

Sinoć oko 20 sati u Bjelovaru je došlo do prometne nesreće na Križevačkoj cesti, ispred kućnog broja 23. U nesreći su sudjelovala tri osobna automobila, a prema prvim dostupnim informacijama nije bilo ozlijeđenih osoba, već je nastala isključivo materijalna šteta.

Zbog sudara je promet na toj dionici Križevačke ceste privremeno zatvoren za sva vozila. Vozači su u tom razdoblju bili preusmjereni na obilazne pravce kroz okolne ulice, što je uzrokovalo povremene zastoje u prometu.

Nakon završetka očevida i uklanjanja vozila s kolnika, promet je ponovno normaliziran.