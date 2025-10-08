Sinoć se na HRT-u žestoko raspravljalo o Palestini

Novinar Večernjeg lista Hassan Haidar Diab, sigurnosni analitičar Gordan Akrap i profesorica s Fakulteta političkih znanosti (FPZG) Đana Luša gostovali su sinoć u Otvorenom povodom druge godišnjice Hamasova napada na Izrael.

Diab je ustvrdio da je Hamasov napad bio strateška pogreška. Uvjeren je kako hamasovci ne bi to učinili da su znali što će im uslijediti. Smatra da su vjerovali kako će doći do rata koji bi potrajao mjesec-dva, a potom uslijediti pregovori uz razmjenu zarobljenika.

"Do toga nije došlo. Hamas je pogriješio jer nije znao tko se nalazi na vlasti. Netom prije toga Netanyahu je došao s najradikalnijom izraelskom vladom koja je ikada u izraelskoj povijesti bila", poručio je. Dodao je kako je izraelskoj vlasti namjera bila da poništi sve sporazume o palestinskoj državi, ponovno okupira pojas Gaze, anektira Zapadnu obalu.

Tvrdi da Hamas nije shvatio te poruke, nego je krenuo u napad. "Danas u pojasu Gaze ljudi više nikada ne bi glasali za Hamas. Razgovarao sam s puno ljudi u pojasu Gaze i samo žele da se zaustavi rat", naveo je.

Akrap: Hamas pretvara civilne objekte u vojne utvrde

Akrap vjeruje da je Hamas proračunato ušao u ovo znajući iskustva koja je Izrael imao prije 20-ak godina. "Izrael pobjeđuje u oružanoj borbi, ali u informacijskom smislu Hamasova propaganda daleko jače udara i ima znatno snažnije učinke", napomenuo je.

"Kad govorimo o Hamasu i o tome bi li to stanovništvo sada glasalo za Hamas, mislim, kolega Diab, ja bih volio da je to istina. Međutim, čisto sumnjam", istaknuo je.

"Hamas pretvara civilne objekte, kao što su bolnice, škole, dječji vrtići, džamije, vjerske objekte u vojne objekte, vojne utvrde. To je sve, samo ne način ratovanja koji je dozvoljen", kazao je, dodajući da je Hamas teroristička organizacija koja ima i dalje u svojoj povelji uništenje Države Izraela.

"Prosvjednici, brojni po svijetu, što govore da od rijeke do mora treba biti Palestina i treba biti slobodna. Od koga ili čega? To je ono što puno njih, nažalost, ne razumije", smatra Akrap.

Diab je uzvratio Akrapu kazavši mu da koristi istu propagandu kao Benjamin Netanyahu. Napomenuo je kako izraelski premijer nastoji imati opravdanje za napade na bolnice, ali da je na kraju ispalo da tamo nije bilo zarobljenika kao što se prije tvrdilo.

"Netanyahu je prije dva-tri tjedna govorio o velikom Izraelu. Čak je rekao da ga je Bog poslao da on to provede u djelo", podsjetio je.

O broju poginulih u Gazi

"Imamo radikale i s jedne i s druge strane. Hamas je učinio što je učinio, počinio je pokolj, teroristički čin, to treba osuditi. Ali ne možete na drugi način opravdavati ono što radi najradikalnija izraelska vlada pobiti 65.000 ljudi. To je najveći zločin koji se ikada dogodio", uvjeren je Diab.

"Ubijenih 65.000 ljudi su podaci Hamasovog ministarstva zdravstva. Njima vjerujem isto kao i Vučiću u Srbiji", uzvratio je Akrap te je potom uslijedila rasprava o podacima o broju poginulih.

"Imate procjene humanitarnih organizacija i UN-a", poručio je Diab.

"Kojima upravlja Hamas", rekao je Akrap.

"Hamas upravlja UN-om? Pa to, kolega moj...", nastavio je Diab.

"Vi okrećete moje riječi. Rekli ste humanitarne organizacije", napomenuo je Akrap.

Luša: Trumpov plan neće donijeti trajni mir

Luša smatra kako je teško razgovarati o ovoj temi, a da se čovjek emocionalno ne angažira. "Treba odati poštovanje žrtvama i s jedne i s druge strane jer je riječ o stradanju nedužnih civila i u Izraelu i na strani Palestinaca", poručila je.

Naglasila je da Trumpov sporazum ne nudi mogućnost trajnog mira. "Jako je teško da Hamas pristane na većinu točaka koje su navedene u samom sporazumu. Osim toga, sporazum je nedorečen i nedovoljno pripremljen", kazala je.

"Ako imate u prvoj točki rečenicu da treba deradikalizirati područje Gaze, onda se postavlja pitanje što to točno znači i tko bi trebao biti taj arbitar koji bi rekao da je Gaza deradikalizirana. Ako treba militarizirati cijelo područje i na neki način razoružati Hamas, opet je pitanje na koji način će se to napraviti", nastavila je.

"Ako gledamo pitanje dvodržavnog rješenja u prijedlogu sporazuma je navedeno u nekakvim natruhama. Imamo prijelaz u nekakvu tehnokratsku vladu koju bi nadzirao međunarodni autoritet na čelu kojeg bi bio predsjednik Trump. Postavlja se pitanje legitimnosti toga autoriteta", upozorila je.

"Imamo stabilizacijske snage. Opet je pitanje tko bi činio te snage, tko bi ih financirao. Zatim tu je pitanje povlačenja Izraela u tri faze. Opet je jako puno nedoumica. Dakle, ovaj plan pozdravljam u smislu da se konačno zaustavi stradanje na području Gaze. Međutim, vjerujem da ovaj plan neće donijeti trajni mir u regiji", ponovila je.

Akrap: Ako Hamas nastavi s terorizmom, Izrael će žestoko uzvratiti

Akrap smatra da pregovori mogu dovesti tek do privremenog prekida vatre. Ne može se očekivati, kaže, da će Izrael riješiti pitanje trajnog prekida vatre i dovesti do trajne stabilizacije tog područja. Dodaje da to pitanje prvenstveno trebaju riješiti arapske države kao što su Saudijska Arabija, Jordan i Egipat.

Misli da Fatahu treba dati pravo i prioritet da upravlja procesima stabilizacije i raspodjele humanitarne pomoći. "Lokalnom stanovništvu se treba pokazati da se moraju riješiti Hamasa", tvrdi Akrap.

"Budite sigurni da ako Hamas nastavi s terorističkim akcijama ne samo na području Gaze ili na bliskom području oko Gaze, nego i po dubini teritorija Izraela, onda će Izrael vratiti svom žestinom", napomenuo je.

Diab: I Netanyahu i Hamas bore se za opstanak

Diab se složio s Lušom da je predloženi sporazum nedorečen. Možda će dovesti do prekida vatre od mjesec, dva ili tri dok se ne puste taoci iz pojasa Gaze, a onda će se, predviđa Diab, nastaviti rat.

"Hamas nikada neće pristati na razoružanje", rekao je. Podsjetio je da je član političkog vijeća Hamasa kazao kako će oni puštati taoce paralelno s povlačenjem izraelskih snaga iz pojasa Gaze. Tako bi zadnji talac bio pušten kada bi zadnji tenk napustio pojas Gaze.

Prema Diabu, Netanyahuu ne odgovara mir. "Desne stranke zaprijetile su da bi u tom slučaju napustile vladu, a onda pada izraelska vlada. Išlo bi se na nove izbore, Netanyahu ne bi pobijedio već bi mu uslijedilo suđenje", naveo je Diab.

"Rat i stradanja civila nastavit će se jer se i Netanyahu i Hamas bore za opstanak", ustvrdio je Diab. Ne smatra da je arapski svijet briga za sukob Izraela i Hamasa te ističe da mlade u palestinskoj samoupravi treba pustiti da dođu na vlast.

Referirao se na Akrapovu izjavu da Izrael ratuje protiv Hamasa, a ne protiv Palestinaca. "Što bi, bacili atomsku bombu i ubili dva milijuna ljudi. Ginu li u Pojasu Gaze hamasovci ili obični civili i djeca?", upitao je.