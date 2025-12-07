Sinoć se na Gripama dogodio spektakl: Tri desetljeća plesne čarolije uz D’N’F, Čarobne animatore i Klauna Šarenka

Plesni klub D’N’F večeras je u Dvorani Gripe u velikom stilu proslavio trideseti rođendan. Jubilej su podijelili s profesionalnim animatorom Klaunom Šarenkom (Veljko Barić), koji obilježava deset godina rada. Program je vodio Profesor Vangel (Vangel Likuševski), frontmen Čarobnih animatora, vokalno-plesne skupine koja je djeci uljepšala večer.

Na pozornici su se izmjenjivali živopisni likovi, među kojima simpatični Paki, koji “voli biti u centru pažnje”, te DJ Fleks, čiji su plesni pokreti oduševili mališane. Budući da su sve koreografije interaktivne, Animatori su neumorno poticali djecu na sudjelovanje – skakali su, lupali nogama, dizali ruke u zrak i oponašali pokrete od “vrti glavom” do “dodirni nos”. Pjesme su se ubrzavale, a djeca su u trenu hvatala ritam i pjevušila stihove. Animatori su pritom više puta naglasili koliko je važno kretati se i razvijati zdrave navike.

Glazbeno putovanje kroz žanrove

D’N’F je predstavio i raznolike glazbene žanrove – od popa, disco ritmova i rapa, pa sve do njihove nove country pjesme. Atmosferu su dodatno podigle najpoznatije melodije poput Gangnam Style, La Bombe te božićnih klasika poput Jingle Bell Rock, prilagođenih dječjem uzrastu.

Profesor Vangel zahvalio je publici na iznimnom odazivu, dodavši kako bi volio da se ovakav program pretvori u turneju po cijeloj Hrvatskoj, a možda i šire.

Posjet Svetog Nikole i adventska čarolija

Pred kraj programa djecu je iznenadio Sveti Nikola, pohvalivši ih zbog dobrog ponašanja i poručivši: “Budite dobri, veseli i čuvajte jedni druge.” Adventski dio donio je i prikaz vilenjaka koji užurbano pripremaju darove te rasplesanog Snjegovića. Publika je podignutim mobitelima stvorila prizor poput zvjezdanog neba, dok su djeca mahala svjetlećim narukvicama podijeljenima na ulazu.

Baloni, glazba i 35 milijuna pregleda

Uz završnu rođendansku pjesmu u zrak su poletjeli šareni baloni. Sve pjesme i koreografije mogu se pronaći na YouTube kanalu DNF Kids TV, koji broji impresivnih 35 milijuna pregleda. Ponosna majka iz publike otkrila je kako njezino dvoje djece večeras nastupa, dok najmlađe, od dvije godine, već pleše po kući i vjerojatno će krenuti njihovim stopama.

Ples i pjesma ključni su za fizičko i mentalno zdravlje djece, a D’N’F – što i samo ime govori, “Dance and Fun” – već desetljećima stvara navike koje su istodobno korisne i zabavne. Zajedno s Čarobnim animatorima, njihova je uloga za mališane neprocjenjiva. Stihovi jedne njihove pjesme kažu: “Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu plesali, bila bi fešta.”

Večeras je doista bila fešta – slavili su se rođendani, blagdani i, iznad svega, sva djeca svijeta.