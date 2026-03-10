Sinjski ptičari među najboljima na svijetu: Na ornitološkom prvenstvu u Belgiji osvojili 20 medalja

Ptičarsko društvo „Dalmatia“ iz Sinja ostvarilo je izniman uspjeh na Svjetskom ornitološkom prvenstvu održanom u Belgiji u siječnju 2026. godine, gdje su njihovi članovi osvojili ukupno 20 medalja i još jednom potvrdili visoku razinu uzgoja ptica u Dalmaciji.

Na svjetskoj smotri sudjelovalo je čak 1925 uzgajivača iz 20 zemalja svijeta koji su izložili 18.443 ptice. Hrvatsku je u toj snažnoj konkurenciji predstavljalo 28 uzgajivača s ukupno 213 ptica.

Hrvatski uzgajivači ostvarili su zapažen rezultat osvojivši ukupno 49 medalja – 23 zlatne, osam srebrnih i 18 brončanih.

12 zlata u Sinj

Posebno se istaknuo klub „Dalmatia“ iz Sinja čiji su članovi u konkurenciji uzgajivača iz cijelog svijeta osvojili 12 zlatnih, tri srebrne i pet brončanih medalja. Ovaj rezultat potvrđuje dugogodišnju tradiciju ptičarstva u Sinju te kvalitetu uzgoja koju sinjski ptičari kontinuirano razvijaju.

Njihov uspjeh nije samo sportsko priznanje, već i važan doprinos promociji uzgoja, očuvanja i zaštite ptica te poticanju ljubavi prema prirodi i bioraznolikosti.

Ostvareni rezultati svrstavaju članove društva „Dalmatia“ među najuspješnije uzgajivače ptica na svjetskoj razini te predstavljaju ponos Sinja, ali i Hrvatske. Ujedno su čestitke upućene i drugim hrvatskim klubovima koji su na istom prvenstvu ostvarili zapažene rezultate.

Unatoč velikom uspjehu, ovakav vrijedan događaj nije dobio značajniju medijsku pozornost. Upravo zato mnogi ističu da bi predan rad uzgajivača i ljubitelja ptica, koji godinama ulažu trud, znanje i brigu u očuvanje vrsta, trebao dobiti više prostora u javnosti, osobito u vremenu kada se sve više govori o važnosti zaštite prirode i bioraznolikosti.