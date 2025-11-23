Sinjski gradonačelnik Miro Bulj na proslavi sv. Kate u Lučanima: "Čuvajmo tradiciju i zajedništvo Cetinskog kraja"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj sudjelovao je danas na svečanom misnom slavlju u Lučanima povodom proslave svete Kate, zaštitnice mjesta i filijalne crkve. Proslava je okupila brojne vjernike i goste, a započela je procesijom s kipom sv. Kate kroz mjesto.

Središnje euharistijsko slavlje predvodio je sinjski župnik fra Antonio Mravak, uz koncelebraciju fra Mladena Marića. Liturgijsko slavlje glazbeno su uveličali članovi Zbora sv. Kate pod ravnanjem Danijele Petričević Banović, čime je cijeli događaj dobio posebno svečan ton.

Gradonačelnik Bulj čestitao je mještanima Lučana njihov blagdan te pritom istaknuo važnost očuvanja vjerske i kulturne baštine. Naglasio je kako su ovakve proslave snažan podsjetnik na tradiciju i zajedništvo koje Cetinski kraj njeguje generacijama.

Uoči samog blagdana održana je i trodnevna duhovna priprava. Priprava je započela u četvrtak, 20. studenoga, misnim slavljem koje je predvodio fra Mladen Marić, dok su u petak i subotu mise predvodili fra Marko Pudar i fra Ivan Čikara.

Iako Katolička crkva spomendan svete Katarine Aleksandrijske obilježava 25. studenoga, u Lučanima se, prema dugogodišnjem običaju, slavi tzv. vanjska proslava – nedjeljom koja je najbliža tom datumu. Ovaj je običaj i ove godine potvrdio snažnu povezanost mještana s njihovom zaštitnicom i tradicijom koju s ponosom čuvaju.