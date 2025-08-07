Sinjski aerodrom zjapio prazan za vrijeme koncerta?! Pripremili su se za 5.500 vozila, a parkiralo ih manje od 2.500. Što se dogodilo?

Nakon održanog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Sinju, koji je okupio veliki broj posjetitelja iz cijele Hrvatske i inozemstva, Aeroklub Sinj osjeća potrebu javnosti iznijeti relevantne činjenice vezane uz organizaciju i provedbu parkiranja na prostoru aerodroma Sinj.

- S obzirom da je aeroklub Sinj kao operator aerodroma Sinj bio direktno povezan sa parkiranjem na dijelu kompleksa aerodroma, sada nakon što su se dojmovi slegli, imamo potrebu upoznati javnost sa relevantnim činjenicama.

Aeroklub je sukladno svojim ovlastima i odgovornostima koje proizlaze iz operaterstva aerodroma, prenamijenio dio površina kompleksa za prihvat osobnih vozila i osoba povezano sa koncertom.

Pravovremeno je proveo potrebne zahvate i radove u cilju osiguranja četiri ulaza/izlaza i parking mjesta za 5 500 osobnih vozila.

Pravovremeno je sa svim podacima vezano za provedbu programa u domeni svojih ovlasti i odgovornosti upoznao Grad Sinj, Policijsku upravu i organizacijski tim MP, a isti po tome nisu imali nikakav službeni prigovor niti dodatni zahtjev. Nakon toga je po istom upoznao javnost putem portala, društvenih mreža i svog Facebook profila prilažući pojašnjenja i shemu kompleksa.

Evo kada je počeo prihvat vozila

Prihvat vozila i osoba počeo je u nedjelju 03.08. u 10 sati pa do 17 sati do kada je na kompleks ušlo i parkiralo se manje od 10 osobnih vozila.

Nastavak prihvata vozila i osoba nastavljen je u ponedjeljak 04.08. u 07 sati na sva četiri ulaza (Jug 1, Jug 2, Zapad i Istok) i trajao je dok je bilo potrebe, odnosno dok i zadnje vozilo koje je došlo na ulaze nije ušlo na kompleks aerodroma a to je već bilo po početku samog koncerta.

Cijelo vrijeme ulaska vozila nije bilo nikakvih problema u protoku vozila na ulazima niti pri samom raspoređivanju na parkirna mjesta. Na ulazima je vršena naplata putem fiskalnih blagajni koju su proveli djelatnici tvrtke Kamičak d.o.o. (10 eura) a uz njih su bile osobe operatora koje su evidentirale svako vozilo sukladno Programu zaštite aerodroma Sinj. Nakon ulaska, vozila su uz upute osoba operatora upućivana formiranim prometnim koridorima do mjesta za parkiranje. Parking se popunjavao na način da se krenulo od mjesta najbližih hipodromu (zapadni rub Piketa) pa kontrolirano slaganje vozila u dvorede prema sredini aerodroma. Svo vrijeme ulaska vozila nije došlo do proboja istih na operativne površine koje su bile zaštićene duplom signalnom trakom tako da je aerodrom stalno bio u stanju spremnosti za moguće letove (protupožarni zrakoplovi, letjelice MUP -a, HRZ-a, letjelice u nuždi....).

Na kompleks aerodroma a sukladno Evidenciji ulaska vozila na isti, ušlo je 2482 vozila što je manje od 50% pripremljenih kapaciteta parking prostora. Valja navesti da je za slučaj potrebe (100% popunjenost) operator bio spreman prihvatiti još dodatnih 800 vozila na prostorima osiguranima za uporabu besposadnih letjelica HV i letjelica Specijalne policije od kojih su isti odustali dana 04.08. jer su koristili druge lokacije.

Što se dogodilo da relativno uređen i kontroliran parking u neposrednoj blizini mjesta koncerta nije bio ni blizu iskorišten pokazat će analiza ako je ikad itko mjerodavan provede. Vezano s time ukazujemo na činjenicu da su posjetitelji pješice u kolonama dolazili iz Sinjskog polja, dosta njih sa djecom a dio i sa osobama sa poteškoćama u kretanju te bi se iznenadili kad bi vidjeli ogroman prazan parkirni prostor na aerodromu, 400 metara od ulaza na hipodrom. Već oko 13 sati ta pojava je bila konstanta a na upit što se događa dio tih osoba je rekao da su čuli ili im je neposredno kazano da je aerodrom pun te im je nuđeno parkiranje na livadama skoro od Cetine pa prema aerodromu. Dosta tih ljudi a naročito oni sa osobama koje se teže kreću, kad su vidjeli da mogu doći vozilom i parkirati se 500 metara od hipodroma, vratili bi se u polje i nakon nekog vremena vozilom ušli na aerodromski parking.

Po ovoj stvari upoznali smo policiju i predstavnika organizatora koncerta nakon čega je poletio helikopter MUP-a te su poslije toga išle javne objave sa slikama i poziv ljudima da dođu do aerodroma jer parking mjesta ima dovoljno kao i da su se pojavile dezinformacije u tom smislu.

Tek negdje iza 05 sati počelo je izlaženje sa aerodroma i to na sva četiri izlaza

Nakon koncerta a zbog zastoja na cestama koje vode iz područja Sinja, vozila i osobe koje su koristile parking na aerodromu u velikoj mjeri su ostale na kompleksu dok se situacija na tim cestama nije popravila. Tek negdje iza 05 sati počelo je izlaženje sa aerodroma i to na sva četiri izlaza. Važno je znati da zastoj nije nastao na izlazima sa aerodroma nego negdje na cestama i 10 kilometara daleko od aerodroma. Svo to vrijeme ljudima je bila dostupna pitka voda, utičnice za punjenje mobitela i WC - i na aerodromu.

Zaključno, aeroklub Sinj pripremio je i odradio svoj dio ovog programa optimalno moguće a za sve što je zapinjalo uzroci su bili negdje drugdje. Zahvaljujemo se svim posjetiteljima na suradnji i discipliniranom ponašanju jer su operativne površine minimalno korištene i to samo pri izlasku sa kompleksa. Već 05.08. aerodrom je bio operativan i primio je helikopter koji je odveo predsjednika RH u poslijepodnevnim satima. Sutradan, 06.08. izvršen je detaljan pregled operativnih površina ali i onih korištenih za privremeni parking, sa istih su maknute prepreke (kolci, natpisi, trake...) i smeće, zatvoreni su privremeni ulazi/izlazi te je aerodrom otvoren za uporabu vojnih besposadnih letjelica ali i civilne generalne avijacije - stoji u priopćenju kojeg potpisuje Zvonko Kovačević, predsjednik Ak Sinj.