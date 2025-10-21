Sinjska gimnazija zavijena u crno: “U školu je uvijek ulazila s osmijehom na licu i toplom riječi za svakoga"

Gimnaziju Dinka Šimunovića u Sinju zavila je tuga nakon što je u ponedjeljak, 20. listopada 2025., preminula njihova dugogodišnja kolegica, profesorica Ivna, nakon duge i teške borbe s teškom bolešću.

Tužnu vijest objavila je škola putem svoje službene Facebook stranice, oprostivši se dirljivim riječima od voljene kolegice koja je, kako ističu, “u školu uvijek ulazila s osmijehom na licu i toplom riječi za svakoga”.

Profesorica Ivna bila je omiljena među kolegama i učenicima, ne samo zbog svoje predanosti radu, već i zbog osobina koje su je činile posebnom – plemenitosti, dobrote i sposobnosti da u svakodnevici pronađe razloge za radost, čak i u najtežim trenucima.

“U školu je uvijek ulazila s osmijehom na licu i toplom riječi za svakoga. Umjela je slaviti život i u najtežim trenutcima.

Krasile su ju je plemenitost i dobrota, po kojima ćemo je uvijek pamtiti. Otišla je ostavivši duboki trag u našim srcima.

Počivala u miru Božjem", napisali su u objavi.