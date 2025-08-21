Sinj zaradio milijune na Thompsonovom koncertu. Bulj: "Grad vrvi životom, na pravom smo putu"

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj putem svog profila na Facebooku pohvalio se da je u Sinju na dan koncerta Marka Perkovića Thompsona 4. kolovoza fiskalizirano 139.496 računa, što je čak 705% više nego lani na isti datum.

Ukupni promet iznosio je više od 3 milijuna eura, a riječ je o službeno evidentiranom prometu.

"A gdje je tu još Velika Gospa i svi drugi događaji koje je naš grad ugostio ovog ljeta! Zato mi mnogi prilaze i čestitaju, posebno oni koji su najviše profitirali od ovakvih događaja. I neka su, ja sam sretan baš kao i oni", dodao je Bulj.

"Moj posao je da Sinj i njegovi građani imaju koristi, a obećavam da ću se i dalje truditi da barem jednom godišnje organiziramo spektakle. Svjestan sam da je ovakve teško ponoviti, ali radit ćemo na tome da Sinj vrvi životom. Iako nemamo more, ovog ljeta Sinj je bio centar događanja u Dalmaciji. Ljudi su dolazili iz cijele Hrvatske, a mnogi sada žele kupiti zemljište, kuće i stanove baš ovdje jer vide da ovaj grad mladosti živi punim plućima.

Svi parametri pokazuju da je Sinj na pravom putu. To znaju i građani, ali neki političari i njima skloni mediji nikada neće priznati. Poštenim medijima i političarima od srca hvala. No unatoč opstrukcijama razvoj Sinja i projekte Sinja više nitko ne može zaustaviti. Sinj neće napredovati kroz pripremljene govore, kroz one u ulickanim odijelima i kravatama. Sinj napreduje teškim radom, 24 sata na dan. To sam dokazao, i zato su mi ljudi ponovno dali povjerenje. Za Sinj i za naš narod bez predaha" poručio je Bulj.