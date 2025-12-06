Sinj upalio drugu adventsku svijeću uz mirise blagdana i bogat večernji program

U Sinju je u 18 sati na Trgu kralja Tomislava svečano upaljena druga adventska svijeća, uz prigodan program koji je ponovno okupio velik broj građana i posjetitelja. Blagdanski ugođaj osjetio se na svakom koraku, a središte grada bilo je ispunjeno svjetlima, glazbom i dobrim raspoloženjem.

Na Trgu dr. Franje Tuđmana adventske kućice nudile su bogatu gastronomsku ponudu — domaće fritule, uštipke, tradicionalne sinjske specijalitete, kuhano vino i razne tople napitke. Mirisi domaćih delicija stapali su se s blagdanskim dekoracijama, stvarajući atmosferu koja je mamila na druženje i uživanje.

Klizalište, otvoreno tijekom cijelog Adventa, ponovno je privuklo i djecu i odrasle, dok su najmlađi uživali u kreativnim radionicama i božićnom koledanju koje je obogatilo adventsku večer.

Advent u Sinju tako je još jednom pokazao svoj šarm, spajajući tradiciju, zajedništvo i blagdansko veselje.