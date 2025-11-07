Sinj u znaku boksa: “Dalmacija Kup – Sinjska Bitka” donosi spektakl najboljih boraca županije

Hrvatski boks u subotu, 8. studenog 2025. godine, doživljava svoj vrhunac u Sinju. U Školskoj sportskoj dvorani održat će se tradicionalni "Dalmacija Kup – Sinjska Bitka", natjecanje koje je godinama prepoznato kao najjači boksački turnir u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Turnir će okupiti najbolje borce iz cijele županije, pri čemu će nastupiti svi klubovi članovi Boksačkog saveza Splitsko dalmatinske županije sa svojim najspremnijim boksačima. Publika može očekivati izvrsne mečeve ispunjene visokom razinom tehnike i mnogo razornih udaraca.

Organizator Boksački savez Splitsko dalmatinske županije sa partnerom Boksačkim klubom Vuk obećava spektakl koji nadilazi sportski događaj.

Posjetitelje očekuje vrhunska atmosfera upotpunjena profesionalnim audio-vizualnim efektima i glazbom koju će puštati poznati DJ. Cilj je stvoriti nezaboravno iskustvo za sve ljubitelje boksa.

"Ovaj turnir predstavlja pravo ogledalo kvalitete boksa u našoj županiji. Iznimno smo ponosni što možemo pružiti platformu za naše najbolje borce i ponuditi publici događaj na vrhunskoj razini. Očekujemo borbe za pamćenje, podržane izvanrednom produkcijom," poručuju iz organizacije.

Organizator se ovim putem želi zahvaliti svima koji sudjeluju u realizaciji ovog zahtjevnog projekta, a posebno upućuje veliko hvala sponzorima koji su omogućili održavanje ovog boksačkog spektakla.

Vidimo se u subotu, 8. studenog, na Dalmacija kup - Sinjska bitka.