Sinj u vrhu po izdvajanju za uskrsnice, za pomoć potrebitima izdvojeno 250 tisuća eura

Gradovi diljem Hrvatske i ove su godine nastavili i najvećim dijelom već i proveli isplatu uskrsnica, uglavnom ranjivijim skupinama sugrađana, a Grad Sinj se svrstao se u sam vrh – kako po ukupnim izdvajanjima za tu namjenu, tako i po iznosima koje isplaćuje građanima, piše portal Gradonačelnik.hr.

Za uskrsnice je osigurano oko 250.000 eura, čime se Sinj i ove godine uvrstio među deset vodećih gradova u zemlji, dok se u vrhu također nalazi i prema maksimalnom iznosu pojedinačnih potpora. Raspon uskrsnica kreće se od minimalnih 80 – isto tako među najvišima u RH – do navedenih 250 eura, uz povećanje cenzusa za umirovljenike i umirovljenice s 400 na 450 eura, čime je pravo na isplatu omogućeno većem broju građana. U odnosu na prošlu godinu povećan je i iznos za nezaposlene, i to za dodatnih 10 eura.

Uz umirovljenike, uskrsnice obuhvaćaju i nezaposlene, hrvatske branitelje, roditelje njegovatelje i osobe starije od 65 godina bez prihoda, čime Sinj i ove godine spada među gradove s najširim krugom korisnika i korisnica. Grad je pritom prilagodio kriterije kako bi rast mirovina ne bi utjecao na gubitak prava na hvale vrijednu novčanu potporu u obliku uskrsnica.

Dodatno, osigurana su sredstva za uskrsne pakete za korisnike zajamčene minimalne naknade, za što je izdvojeno 14.359,15 eura, a obuhvaćeno je i tu više od stotinu korisnika. Usput, riječ je, inače, o nastavku kontinuiranih mjera, budući da je za sličnu namjenu tijekom božićnih blagdana izdvojeno 16.700 eura.

Uz uskrsnice, Grad Sinj provodi i niz drugih socijalnih i demografskih mjera.

U proračunu je za božićnice osigurano 200.000 eura, uz iznose do 150 eura i cenzus od 450 eura. Kroz projekt „Zaželi dobro“, vrijedan 1,47 milijuna eura, zaposleno je 35 osoba koje skrbe o 212 korisnika, dok se istodobno redovito dijele i paketi higijenskih potrepština. Kontinuirano provodi i isplatu tzv. „alkarice“, jednokratne novčane potpore koja se tradicionalno dodjeljuje uoči alkarskih dana i blagdana Velike Gospe, a riječ je o mjeri usmjerenoj na dodatnu financijsku pomoć građanima slabijeg imovinskog statusa kako bi lakše prebrodili troškove u tom razdoblju, pa pravo na „alkaricu“ imaju umirovljenici s mirovinom do 350 eura, osobe starije od 65 godina bez prihoda, korisnici nacionalne naknade, roditelji njegovatelji i njegovatelji, nezaposlene osobe i nezaposleni hrvatski branitelji s prebivalištem na području Sinja.

Ova mjera dio je šireg sustava socijalnih potpora koje Grad provodi tijekom cijele godine, potvrđujući kontinuitet usmjerenosti na financijsku podršku najranjivijim skupinama građana.

Grad je u samom vrhu i naročito se u zemlji ističe po izdvajanjima za djecu i mlade – za stipendije učenicima i studentima osigurano je oko 463.000 eura, pri čemu se stipendira ukupno 334 korisnika obrazovnih potpora. Studentske stipendije povećane su na 150 eura mjesečno, što je rast od više od 60 posto u odnosu na 2020. godinu. Uz to, roditeljima se isplaćuju i naknade za novorođenčad – 1.327 eura za prvo dijete, 1.990 eura za drugo i 3.981 eura za treće, svi nabrojani iznosi su među najizdašnjima u zemlji, dok je boravak djece u vrtićima – potpuno besplatan. Nadalje, Grad financira i prijevoz učenika i studenata, uključujući puni iznos mjesečnih karata na relaciji Sinj – Split, kao i dodatne subvencije za srednjoškolce, za osnovnoškolce je osigurano 150.000 eura za nastavne materijale, uz 105 eura po učeniku, kao i dodatne jednokratne potpore od 80 eura za djecu iz obitelji slabijeg imovinskog statusa.

Kroz proračun za 2026. godinu su osigurana sredstva za udruge i programe socijalne skrbi u iznosu od 60.000 eura, kao i 50.000 eura za razvoj civilnog društva. Ukupno gledano, Sinj se nalazi i među vodećim gradovima prema udjelu izdvajanja za socijalnu zaštitu, koji iznosi 10,77 posto proračuna, potvrđujući kontinuitet snažnih ulaganja u različite oblike potpore svojim građanima.