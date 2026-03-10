Sinj u vrhu Hrvatske po zastupljenosti žena u gradskoj upravi

Grad Sinj ovih se dana našao u samom vrhu nacionalne ljestvice po zastupljenosti žena u upravljačkim strukturama lokalne samouprave. Prema najnovijem istraživanju portala Gradonačelnik.hr, Sinj je među rijetkim hrvatskim gradovima u kojima žene vode sve gradske upravne odjele, čime se svrstao među najupečatljivije primjere ravnopravnosti u javnoj upravi.

Prema objavljenim podacima, na čelu svih pet gradskih odjela nalaze se žene. U hrvatskom kontekstu riječ je o rijetkosti, budući da tek mali broj gradova može govoriti o potpunoj ženskoj strukturi u upravnim odjelima. Uz Sinj, u toj su skupini još Jastrebarsko, Mali Lošinj, Obrovac i Slunj.

Rijetkost u hrvatskom kontekstu

Važnost ovog podatka dodatno dolazi do izražaja u trenutku kada brojna istraživanja upozoravaju da žene u Hrvatskoj i dalje nisu ravnomjerno zastupljene na izvršnim političkim funkcijama. Upravo zato primjer Sinja pokazuje da je moguće graditi upravu utemeljenu na stručnosti, odgovornosti i profesionalnosti, neovisno o spolu.

"Prema najnovijem istraživanju portala Gradonačelnik.hr, upravo je Sinj jedan od rijetkih hrvatskih gradova u kojem žene vode sve gradske upravne odjele", navodi se u objavi Grada Sinja.

U širem nacionalnom okviru brojke dodatno potvrđuju posebnost ovoga primjera. Naime, prema istom istraživanju, samo 25 hrvatskih gradova ima žene na čelu tri četvrtine ili više upravnih odjela. Sinj pritom ide i korak dalje jer su sve upravne jedinice pod vodstvom žena.

Više od statistike

Ovakav odnos snaga u gradskoj upravi, kako ističu iz Grada Sinja, ne govori samo o statistici, nego i o promjeni društvene percepcije u kojoj se kompetencije, znanje i odgovornost prepoznaju kao ključni kriteriji za vođenje javnih poslova.

"Primjer Sinja pokazuje kako lokalna politika može biti prostor u kojem se ravnopravnost ostvaruje kroz konkretne funkcije i svakodnevni rad javne uprave", stoji u objavi.

Visoka zastupljenost žena u upravljačkim strukturama ujedno se tumači i kao važan signal o razvoju lokalne demokracije i uključivosti. U vremenu kada se i na europskoj i na nacionalnoj razini i dalje govori o nedovoljnoj prisutnosti žena na vodećim pozicijama, činjenica da žene vode cjelokupnu upravnu strukturu jednog grada nosi dodatnu težinu.

Poticaj drugim sredinama

Iz Grada Sinja poručuju kako ovaj primjer nadilazi okvire jedne gradske uprave te može poslužiti kao poticaj i drugim jedinicama lokalne samouprave.

"Primjer Sinja zato nadilazi okvire jedne gradske uprave i postaje poticaj drugim jedinicama lokalne samouprave da nastave jačati mehanizme ravnopravnosti, otvarati prostor ženama u javnom životu te prepoznati njihove profesionalne i upravljačke kapacitete kao važan resurs razvoja zajednice", navodi se.