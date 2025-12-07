Sinj u blagdanskom ruhu: Dan pun radosti, tradicije i glazbe kulminirao koncertom Zlatka Pejakovića

Sinj je jučer, na blagdan sv. Nikole i uoči druge adventske nedjelje, zasjao u punom sjaju božićnog ozračja. Od ranog jutra grad je bio ispunjen veseljem i mirisima tradicije. Gradskim ulicama prošao je ukrašeni kar s koledarima, donoseći duh starih običaja. Uz bogato ukrašene konje i pjesmu na Pijaci brojni znatiželjnici uživali u nastupu Duo Tundera, a svoj pečat blagdanskom koledanju dale su i Sinjske mažoretkinje te predstavnici Udruge za očuvanje baštine Cetinskog kraja, podsjećajući nas na bogatstvo kulturne baštine. Događaj je organizirala udruga Lipote tradicije.

U Galeriji Sikirica već tradicionalno se otvorio Božićni studio u organizaciji Fotokluba Split, gdje su obitelji stvarale uspomene koje griju srce. U Rodilištu kulture, udruga Upsus ugostila je Snježanu Banović s predstavljanjem knjige Kronika sretnih trenutaka, dok je u Dvorani Gospe Sinjske započeo Dječji tjedan u organizaciji udruge Cjelovit život, donoseći osmijehe najmlađima.

Popodnevni sati donijeli su vrhunac svečanosti i paljenje druge adventske svijeće, koja simbolizira mir i pomirenje, na Trgu kralja Tomislava. Obred je predvodio fra Marko Pudar, a svijeću su, uz nazočnost gradonačelnika Grada Sinja Mira Bulja, upalili predstavnici Glazbene škole Jakova Gotovca, Gradske glazbe Sinj, Sinjskih mažoretkinja te veterani Domovinskog rata iz Veteranskog centra Ispostava Sinj.

Atmosferu su dodatno obogatili zvuci programa „Božićni mozaik“, koji su izvele učenice Glazbene škole Stella Barhanović, Klara Ivandić i Tina Krstić pod vodstvom prof. Iskre Voltolini. Posjetitelji su se grijali uz tople napitke, uživali u uštipcima, fritulama i medenjacima Ankice Župić, dok su najmlađi dobili slatke darove.

Prije paljenja svijeće, u zgradi Palacine održan je prvi dio programa „Ususret Božiću“ u organizaciji Turističke zajednice Grada Sinja, s tri kreativne radionice koje su oduševile sudionike: ukrašavanje medenjaka, Art & Wine radionica te pletenje „Opleti po vuni“. Radionice se nastavljaju i sljedeće subote.

Večer je završila u pravom glazbenom spektaklu i koncert Zlatka Pejakovića na Trgu dr. Franje Tuđmana okupio je mnoštvo posjetitelja, uz bogatu ponudu adventskih kućica i veselu atmosferu koja je najavila dolazak najradosnijeg blagdana.

Događanja Adventa u Sinju nastavljaju se i idući tjedan, a u subotu, 13. prosinca, u 18 sati na Trgu kralja Tomislava upalit ćemo treću adventsku svijeću simbol radosti i veselja. Tom prigodom nastupit će Dječji zbor „Glasnici mira“ iz Brnaza, uz prigodnu gastronomsku ponudu.