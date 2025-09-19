Sinj ponovno na globalnoj sportskoj karti: Predstavljeno jubilarno 10. izdanje CRO Racea

U zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema & Baru svečano je predstavljeno jubilarno deseto izdanje međunarodne biciklističke utrke CRO Race, jednog od najvećih sportskih događaja u Hrvatskoj. Ova prestižna utrka, koja će se održati od 30. rujna do 5. listopada, i ove će godine kroz šest etapa i više od tisuću kilometara povezati jug i sjever, obalu i kontinent, promovirajući prirodne ljepote i kulturnu baštinu Hrvatske u gotovo 200 zemalja svijeta.

Ovogodišnje izdanje starta u Splitu, a već prva etapa vodi bicikliste kroz Sinj, čime ovaj grad ponovno postaje dio globalne sportske razglednice. Utrka se potom nastavlja kroz Biograd na Moru, Novalju, Gospić, Krk, Rijeku, Labin, Karlovac, Svetu Nedelju i Samobor, a završava tradicionalno u Zagrebu.

Na predstavljanju su sudjelovali brojni partneri, sponzori i predstavnici institucija, među kojima i zamjenik gradonačelnika Grada Sinja Denis Bobeta, koji je istaknuo važnost CRO Racea za promociju Sinja i Cetinske krajine:

„Velika nam je čast što je Sinj ponovno dio ove vrhunske sportsko-turističke priče koja promovira Hrvatsku u najboljem svjetlu. CRO Race nije samo biciklistička utrka – to je projekt koji spaja sport, turizam, zajedništvo i promociju lokalnih vrijednosti. Kroz cilj prve etape, naš grad još jednom postaje dio globalne sportske razglednice, a slike sinjskih ulica, navijača i prirodnih ljepota obići će gotovo 200 zemalja svijeta. Posebno nas veseli što CRO Race uključuje i najmlađe kroz dječju utrku, jer upravo tu počinje ljubav prema sportu i zdravom načinu života. Sinj, smješten između Dinare i Svilaje, s rijekom Cetinom koja ga presijeca, idealan je za razvoj cikloturizma, što se već vidi kroz konkretne rezultate i sve veću prepoznatljivost na karti aktivnog turizma. Zahvaljujem organizatorima što su prepoznali potencijal našeg kraja i što su nam ponovno ukazali povjerenje. Vjerujem da će i ovogodišnje izdanje utrke dodatno osnažiti poziciju Sinja kao destinacije sporta, prirode i gostoljubivosti.“

U sklopu predstavljanja premijerno je prikazan i dokumentarni film „CRO Race: Kilometri snova“ autora Stjepana Baloga, koji donosi presjek dosadašnjih devet izdanja utrke. Predstavljeni su i ovogodišnji pobjednički dresovi te virtualna dječja utrka Kids CRO Race, koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj mladih natjecatelja.

Posebnu pažnju privukla je i nova nagrada za ukupnog pobjednika utrke – skulptura mladog kipara Luke Krešimira Stipića, izrađena od bračkog kamena i slavonskog hrasta, koja simbolizira put prema vrhu i povezuje sport s umjetnošću.

CRO Race je tijekom deset godina prerastao iz entuzijastične ideje u projekt od nacionalne važnosti, koji promovira Hrvatsku kao zemlju sporta, prirodnih ljepota i gostoljubivih ljudi. Zahvaljujući suradnji institucija, lokalnih zajednica, sponzora i brojnih entuzijasta, utrka je postala najznačajniji promotivni alat hrvatskog turizma i identiteta.