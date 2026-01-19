Sinj oživio povijest! Besplatno vođenje kroz alkarski grad i njegove tvrđave oduševilo građane i turiste

Povodom Dana međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, a u sklopu projekta "Upoznaj svoju zemlju" u nedjelju 18. siječnja 2025., uspješno je održana akcija besplatnog turističkog vođenja u gradu Sinju.

Akciju je pokrenula Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske (ZDTVH) uz potporu Hrvatske turističke zajednice. Turistička zajednica grada Sinja s Udrugom turističkih vodiča grada Sinja – Osinium, sudjeluje od samog početka u ovoj akciji. I ove godine, kroz projekt ‘Upoznaj svoju zemlju – Sinj 2026.’ uz stručno vodstvo našeg turističkog vodiča Ivana Vulete upoznali smo bogatu povijest našeg grada i cetinskog kraja, uz obilazak uže jezgre grada, te tvrđava Kamičak i Grad.

Zahvaljujemo se svima koji su sudjelovali i pomogli u ostvarivanju ovog događaja, posebno našem turističkom vodiču Ivanu Vuleti.

Ova uistinu hvale vrijedna akcija, pružila nam je priliku pozvati sve zainteresirane ljubitelje kulture i baštine da nam se pridruže u dva nadolazeća slična događaja. Prvi je Noć muzeja – Sinj 2026., koji se održava 30. siječnja, a potom i Turist u svom gradu – Sinj 2026., zakazan za 21. veljače 2026. godine.

Vidimo se u Sinju, veselimo se vašem dolasku - priopćili su iz TZ grada Sinja.