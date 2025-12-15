Sinj organizira javnu tribinu o zbrinjavanju otpada i kružnoj ekonomiji

Grad Sinj i Čistoća Cetinske krajine d.o.o organiziraju javnu tribinu na temu zbrinjavanja otpada i održivog gospodarenja otpadom, osobnog doprinosa smanjenju otpada i kružne ekonomije.

Tribina će se održati danas, 15. prosinca 2025. godine, s početkom u 17:00 sati u dvorani zgrade Palacina.

Cilj ovog događaja je podizanje svijesti građana o važnosti:

– sprječavanja nastanka otpada

– ponovne uporabe proizvoda

– odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

– recikliranja

Tribina je prilika za građane da aktivno sudjeluju, postavljaju pitanja i dobiju korisne informacije o upravljanju otpadom, te kako i sami mogu doprinijeti očuvanju okoliša kroz svakodnevne aktivnosti.

Pozivamo sve zainteresirane građane da se odazovu na tribinu, poručuju iz Grada Sinja.