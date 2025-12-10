SINJ Obilježena 26. godišnjica smrti prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana

Danas, na 26. obljetnicu smrti prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, Grad Sinj je odao počast čovjeku koji je utjelovio viziju slobodne i neovisne Hrvatske.

Na Trgu dr. Franje Tuđmana položeni su vijenci i zapaljene svijeće pred njegovom bistom, u znak trajnog sjećanja na njegovu ulogu u stvaranju hrvatske države.

Vijence su položili dogradonačelnik Denis Bobeta, predsjednica Gradskog vijeća Grada Sinja Marija Gaurina, predstavnici Udruge roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Sinja i Cetinske krajine, Udruga Policije Sinja i Cetinske krajine iz Domovinskog rata 90/91, UHBDDR-a, Policijske postaje Sinj te političkih stranaka stranke Most, SDP i NL dr. Jadrijevića.

Molitvu odrješenja predvodio je sinjski župnik fra Antonio Mravak.

Nakon komemoracije, u bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske služena je sveta misa zadušnica za pokojnog predsjednika i sve hrvatske branitelje.

"Dr. Franjo Tuđman ostaje trajno upisan u povijest kao vizionar koji je ostvario stoljetni san hrvatskog naroda, slobodu i samostalnost", poručili su iz Grada Sinja.