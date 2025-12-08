Sinj obilježava 26. obljetnicu smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana

U srijedu, 10. prosinca 2025., navršit će se 26 godina od smrti dr. Franje Tuđmana, prvog hrvatskog predsjednika, utemeljitelja HDZ-a i počasnog alkarskog vojvode. Tim povodom Gradski odbor HDZ-a Sinj organizira prigodan program kojim će odati počast, kako ističu, jednom od ključnih državnika moderne hrvatske povijesti.

Izaslanstvo GO HDZ-a Sinj u 17:30 sati položit će vijenac i zapaliti svijeću pred Tuđmanovom bistom na istoimenom gradskom trgu. Nakon toga, u 18:00 sati, u Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske služit će se misa zadušnica za pokojnog predsjednika.

Iz sinjskog HDZ-a pozvali su građane Sinja i Cetinske krajine, kao i predstavnike javnog, društvenog i političkog života, da im se pridruže u obilježavanju obljetnice te „odaju dužno poštovanje najvećem državniku kojeg je hrvatski narod imao u svojoj slavnoj i bremenitoj povijesti“.