Sinj ne zaboravlja: Obilježena godišnjica pogibije pilota Baturine

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na grobu natporučnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Tomislava Baturine, na groblju Sv. Frane u Sinju, danas je obilježena godišnjica njegova tragičnog stradanja.

Uz članove obitelji i izaslanstvo Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, počast ovom hrabrom pilotu odali su i gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj, zamjenik gradonačelnika Denis Bobeta, te brojna rodbina i prijatelji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Natporučnik Tomislav Baturina poginuo je 27. siječnja 2020. godine u padu helikoptera OH-58D Kiowa Warrior u Zlarinskom zaljevu kod mjesta Zablaće. U istoj nesreći život je izgubio i njegov kolega, bojnik Marin Klarin.

Obojica su bili pripadnici 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.