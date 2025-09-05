Sinj među vodećim gradovima po broju sklopljenih brakova u 2024.

Prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku, a analizi portala Gradonačelnik.hr Grad Sinj se u 2024. godini svrstao među deset vodećih hrvatskih gradova po broju sklopljenih brakova u odnosu na broj stanovnika. S omjerom između 6,28 i 5,99 brakova na 1.000 stanovnika, Sinj potvrđuje status grada u kojem se brak i dalje doživljava kao važna društvena vrijednost.

Ovaj rezultat dolazi u godini kada je na nacionalnoj razini zabilježen blagi pad ukupnog broja brakova, ali i značajan porast broja razvoda. Unatoč tim trendovima, Sinj pokazuje stabilnost i pozitivan pomak u broju novoupisanih bračnih zajednica, čime se izdvaja u odnosu na brojne druge sredine.

Za razliku od gradova koji bilježe visoke stope razvoda, Sinj nije među onima s izraženim porastom rastavljenih brakova, što dodatno potvrđuje kvalitetu i trajnost bračnih odnosa u lokalnoj zajednici.

Ovi podaci svjedoče o tome da se u Sinju brak i dalje sklapa promišljeno, s jasnim životnim ciljevima i vrijednostima koje su duboko ukorijenjene u društvenu strukturu grada. U vremenu kada se institucija braka sve češće preispituje.

Sinj ostaje primjer sredine u kojoj zajedništvo, obitelj i međusobna podrška imaju čvrsto uporište.