Sinj domaćin nacionalne provjere operativne sposobnosti vatrogasnih spasilačkih timova K-9

Sinj je danas i sutra središte vrhunskog vatrogasnog treninga gdje se održava trodnevna provjera operativnih sposobnosti vatrogasnih spasilačkih timova sa psima pod nazivom „SINJ 2025“, u organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice, uz potporu Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije, DVD-a Sinj i JVP-a Sinj.

Na zahtjevnim vježbama sudjeluje 20-ak pasa i 40 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, a program obuhvaća smotru K-9 timova u vatrogasnom domu, spašavanje iz ruševina, noćnu vježbu na prostoru bivše Dalmatinke te završnu terensku provjeru na predjelu Pavića nebesa. U akcijama sudjeluju potražni tim K-9 DVD-a Sinj i tim za spašavanje iz ruševina JVP-a Sinj, uz kolege iz drugih dijelova zemlje.

Ovakve provjere održavaju se jednom godišnje i od iznimne su važnosti jer testiraju spremnost vatrogasnih K-9 timova koji sudjeluju u najtežim kriznim situacijama i to od potresa i urušavanja objekata do velikih nesreća. Cilj je osigurati da timovi i psi mogu brzo i učinkovito locirati nestale osobe, pružiti prvu pomoć i koordinirati spašavanje u uvjetima koji simuliraju stvarne katastrofe.

Događaju su prisustvovali gradonačelnik Sinja Miro Bulj i načelnik Stožera civilne zaštite Denis Bobeta, naglasivši kako su ovakve provjere ključne za sigurnost građana i spremnost službi u kriznim situacijama.

Posebno vrijedi istaknuti da Hrvatska trenutno ima šest operativnih pasa s međunarodnim certifikatom u Europi, a jedan od njih dolazi upravo iz DVD-a Sinj, što dodatno potvrđuje vrhunsku osposobljenost sinjskih vatrogasaca.