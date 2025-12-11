Close Menu

Sinj dijeli poklon-pakete najugroženijim sugrađanima: Podjela počinje u petak

Preuzimanje poklon paketa moguće je uz obvezno predočenje osobne iskaznice

Grad Sinj nastavlja provoditi mjere socijalne politike usmjerene na pomoć najugroženijim sugrađanima.

Sutra, u petak, 12. prosinca, započinje podjela poklon-paketa korisnicima zajamčene minimalne naknade Zavoda za socijalnu skrb Sinj s područja grada Sinja.

Paketi će se dijeliti u prostorijama Hrvatskog Crvenog križa,  Gradskog društva Crvenog križa Sinj do petka, 19. prosinca, radnim danima od 8 do 15 sati uz pauzu od 11:00 – 11:30 sati.

Preuzimanje poklon paketa moguće je uz obvezno predočenje osobne iskaznice.

Grad Sinj je za ovu namjenu izdvojio ukupno 16.700 eura, čime je osigurao poklon-pakete za sve korisnike s popisa Zavoda za socijalni rad.

Ova aktivnost predstavlja još jednu u nizu socijalnih mjera koje gradonačelnik Miro Bulj i  Grad Sinj provode kako bi olakšao život najpotrebitijima i pokazao solidarnost u blagdanskom razdoblju - priopćili su iz Grada.

