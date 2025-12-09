Sinj dijeli božićnice. Poznati i iznosi, evo tko će je sve dobiti

Sutra, u srijedu 10. prosinca 2025. godine, započinje podjela božićnica u Sinju.
Gradonačelnik Miro Bulj donio je odluku o podjeli božićnica za 2025. godinu za sve nezaposlene, nezaposlene hrvatske branitelje, umirovljenike s primanjima do 450 eura, roditelje njegovatelje i njegovatelje, korisnike nacionalne naknade te osobe bez primanja starije od 65 godina.
Božićnica se može ostvariti samo po jednoj osnovi, bez obzira na broj mogućih statusa.
Kategorije korisnika i iznosi božićnica
Nezaposleni
Iznos božićnice: 70 €
• Potrebni dokumenti:
– Osobna iskaznica
Napomena: Božićnice za nezaposlene dijelit će se prema popisu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – ispostava Sinj.
Umirovljenici (s hrvatskom i/ili inozemnom mirovinom)
Mirovina do 200 €: 150 €
• Mirovina od 200 do 300 €: 100 €
• Mirovina od 300 do 450 €: 70 €
• Potrebni dokumenti:
– Osobna iskaznica
– Odrezak od mirovine za listopad ili studeni 2025.
– Rješenje o inozemnoj mirovini ili izvadak banke za devizni račun
Napomena: Pravo na božićnicu imaju umirovljenici kojima ukupna mjesečna primanja, uključujući inozemnu mirovinu i eventualni dohodak ostvaren radom, ne prelaze 450 eura.
Roditelji njegovatelji i njegovatelji
Iznos božićnice: 150 €
• Potrebni dokumenti:
– Osobna iskaznica
– Rješenje Zavoda za socijalnu skrb o statusu roditelja njegovatelja ili njegovatelja
Nezaposleni hrvatski branitelji
Iznos božićnice: 150 €
• Potrebni dokumenti:
– Osobna iskaznica
– Dokaz o statusu hrvatskog branitelja
Napomena: Pravo na božićnicu za ovu kategoriju ostvaruje se prema popisu Županijskog ureda za branitelje.
Korisnici nacionalne naknade za starije osobe
Iznos božićnice: 150 €
• Potrebni dokumenti:
– Osobna iskaznica
– Rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarivanju nacionalne naknade
Osobe bez primanja starije od 65 godina
Iznos božićnice: 150 €
• Potrebni dokumenti:
– Osobna iskaznica
– Potvrda HZMO-a da nisu korisnici mirovine
– Izjava da nisu korisnici inozemne mirovine te da nisu u radnom odnosu (ispunjava se u Crvenom križu Sinj pri preuzimanju božićnice)
Nezaposleni, hrvatski branitelji bez primanja i nezaposleni hrvatski branitelji božićnicu mogu predignuti u:
Zgradi Gradske uprave, Dragašev prolaz 24
• Svakog radnog dana od 9:00 do 15:00, s pauzom od 11:00 do 12:00sati
Umirovljenici, roditelji njegovatelji i njegovatelji, korisnici nacionalne naknade te osobe bez primanja starije od 65 godina u:
Gradsko društvo Crvenog križa Sinj, Miljenka Buljana 37
• Svakog radnog dana od 9:00 do 15:00, s pauzom od 11:00 do 12:00 sati
Podjela božićnica započinje 10. prosinca i traje do 17. prosinca do 15 sati.