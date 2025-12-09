Sinj dijeli božićnice. Poznati i iznosi, evo tko će je sve dobiti

Sutra, u srijedu 10. prosinca 2025. godine, započinje podjela božićnica u Sinju.

Gradonačelnik Miro Bulj donio je odluku o podjeli božićnica za 2025. godinu za sve nezaposlene, nezaposlene hrvatske branitelje, umirovljenike s primanjima do 450 eura, roditelje njegovatelje i njegovatelje, korisnike nacionalne naknade te osobe bez primanja starije od 65 godina.

Božićnica se može ostvariti samo po jednoj osnovi, bez obzira na broj mogućih statusa.

Kategorije korisnika i iznosi božićnica

Nezaposleni

Iznos božićnice: 70 €

• Potrebni dokumenti:

– Osobna iskaznica

Napomena: Božićnice za nezaposlene dijelit će se prema popisu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – ispostava Sinj.

Umirovljenici (s hrvatskom i/ili inozemnom mirovinom)

Mirovina do 200 €: 150 €

• Mirovina od 200 do 300 €: 100 €

• Mirovina od 300 do 450 €: 70 €

• Potrebni dokumenti:

– Osobna iskaznica

– Odrezak od mirovine za listopad ili studeni 2025.

– Rješenje o inozemnoj mirovini ili izvadak banke za devizni račun

Napomena: Pravo na božićnicu imaju umirovljenici kojima ukupna mjesečna primanja, uključujući inozemnu mirovinu i eventualni dohodak ostvaren radom, ne prelaze 450 eura.

Roditelji njegovatelji i njegovatelji

Iznos božićnice: 150 €

• Potrebni dokumenti:

– Osobna iskaznica

– Rješenje Zavoda za socijalnu skrb o statusu roditelja njegovatelja ili njegovatelja

Nezaposleni hrvatski branitelji

Iznos božićnice: 150 €

• Potrebni dokumenti:

– Osobna iskaznica

– Dokaz o statusu hrvatskog branitelja

Napomena: Pravo na božićnicu za ovu kategoriju ostvaruje se prema popisu Županijskog ureda za branitelje.

Korisnici nacionalne naknade za starije osobe

Iznos božićnice: 150 €

• Potrebni dokumenti:

– Osobna iskaznica

– Rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarivanju nacionalne naknade

Osobe bez primanja starije od 65 godina

Iznos božićnice: 150 €

• Potrebni dokumenti:

– Osobna iskaznica

– Potvrda HZMO-a da nisu korisnici mirovine

– Izjava da nisu korisnici inozemne mirovine te da nisu u radnom odnosu (ispunjava se u Crvenom križu Sinj pri preuzimanju božićnice)

Nezaposleni, hrvatski branitelji bez primanja i nezaposleni hrvatski branitelji božićnicu mogu predignuti u:

Zgradi Gradske uprave, Dragašev prolaz 24

• Svakog radnog dana od 9:00 do 15:00, s pauzom od 11:00 do 12:00sati

Umirovljenici, roditelji njegovatelji i njegovatelji, korisnici nacionalne naknade te osobe bez primanja starije od 65 godina u:

Gradsko društvo Crvenog križa Sinj, Miljenka Buljana 37

• Svakog radnog dana od 9:00 do 15:00, s pauzom od 11:00 do 12:00 sati

Podjela božićnica započinje 10. prosinca i traje do 17. prosinca do 15 sati.