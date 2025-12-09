Sinj čuva sjećanje na prvog hrvatskog predsjednika: Objavljen program obilježavanja

Grad Sinj obilježit će 26. godišnjicu smrti prvog predsjednika Republike Hrvatske, dr. Franje Tuđmana, u srijedu, 10. prosinca. 2025.

Program obilježavanja započet će u 17 sati na Trgu dr. Franje Tuđmana, gdje će biti položeni vijenci i zapaljene svijeće ispred biste prvog predsjednika.

Nakon toga, u 18 sati u bazilici Gospe Sinjske služit će se sveta misa zadušnica u čast i sjećanje na dr. Franju Tuđmana.

Pozivamo sve građane, udruge i institucije da se pridruže ovom prigodnom obilježavanju i svojom nazočnošću odaju počast predsjedniku koji je svojim djelovanjem obilježio suvremenu povijest Republike Hrvatske.