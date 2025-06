Sinergija za čisti Jadran: Županija podržala "Ultramarine" školu u obuci "Podvodne patrole“ Pomorske škole Split!

Projekt "Podvodna patrola Pomorske škole Split" uspješno je priveden kraju ove subote, 14. lipnja, s impresivnom ekipom od 10 mladih i predanih učenica i učenika koji su postali certificirani ronioci. Ova izuzetna inicijativa, proizašla iz strasti učenika i njihove mentorice za očuvanjem Jadranskog mora, ne samo da je osnažila novu generaciju podvodnih volontera, već je i dodatno potvrdila status Pomorske škole Split kao lidera u pomorskom obrazovanju i ekološkoj osviještenosti.

Projekt je okupio talentirane učenike različitih smjerova: tri učenice ribarsko-nautičkog smjera, tri učenika ribarsko-nautičkog smjera te četiri učenika nautičkog smjera. Iako zbog opravdanih razloga svi učenici nisu bili prisutni na završnom ronjenju, njihov je uspjeh proslavljen u ime cijele ekipe.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Splitsko-dalmatinska županija prepoznala viziju „Zdravog mora“

Realizacija ovog hvalevrijednog projekta omogućena je zahvaljujući financijskoj podršci Splitsko-dalmatinske županije, čime je naglašena važnost suradnje lokalne zajednice u očuvanju morskog okoliša. "Podvodna patrola Pomorske škole Split" sastavni je dio krovnog projekta "Zdravo more", a važno je istaknuti da su upravo učenici ribarsko-nautičkog smjera nositelji ovog krovnog projekta.

"Zdravo more" ponosno nosi certifikat najviše kategorije "Ultramarine Blue School" Europske mreže plavih škola, inicijative financirane od strane Europske komisije. U trenutku dodjele, krajem 2024. godine, Pomorska škola Split bila je jedna od samo devet škola Europe među otprilike 550 "Plavih škola" koje su se mogle pohvaliti ovim najvećim priznanjem, čime je postala prva škola u Republici Hrvatskoj s ovim prestižnim certifikatom. Projekt "Podvodna patrola Pomorske škole Split", među ostalim, bio je prijavljen za certifikat, što dodatno ističe njegov značaj na europskoj razini, kao i doprinos Županije.

Od "dronaša" do certificiranih ronilaca: Putovanje "Podvodne patrole Pomorske škole Split"

Projekt "Podvodna patrola Pomorske škole Split" nastao je na čvrstim temeljima dugogodišnjeg kontinuiranog rada školske eko-grupe „Zdravo more“, koja je 2022. godine proglašena najboljom srednjoškolskom eko-grupom u Republici Hrvatskoj. S već 20 uspješno odrađenih eko-akcija u posljednjih pet godina, izložbama „Postani čuvar Jadranskog mora“ i „Vrisak mora“ te projektima poput „Tradicijom komiških ribara“, „Građanska znanost: mjerenje i promatranje mora“, „Baby boom liganja“ i slično, grupa je sustavno dokazivala svoju predanost i inovativnost. Autori su podvodnih dokumentarnih filmova te su vrlo aktivni na društvenim mrežama i u medijima, podižući svijest o važnosti očuvanja mora. Zanimljivosti iz njihovog rada, kao i uspjesi, mogu se pratiti isključivo na njihovoj Instagram stranici @zdravomore.eko i putem medija. Grupa surađuje s brojnim institucijama, udrugama, tvrtkama i pojedincima iz znanstvene zajednice te su rado viđeni izlagači na međunarodnom sajmu ribarstva u Poreču. Uz svoj izložbeni štand i putem predavanja posjetiteljima stručno prenose važnost plavog obrazovanja i njihovo djelovanje u izvannastavnim aktivnostima. Također, ponosni su i na brojne dosadašnje suradnje s nagrađivanim projektom „Pomorsko je dobro“ Splitsko-dalmatinske županije.

Mentorica grupe, prof. ribarsko-nautičkih predmeta Marijana De Marchi, najavila je novi projekt „Podvodnom patrolom Pomorske škole Split“ još prilikom gostovanja grupe u Europskom parlamentu u Strasbourgu. Eko-grupa se dijeli na dvije podgrupe: „dronaši“, učenici ribarsko-nautičkog smjera, koji podvodnim dronovima istražuju podmorje i izvlače otpad težine do 13 kilograma, te podgrupu ronioca. Do sada su u grupi ronioca bili učenici s privatnim licencama, a s obzirom na to da su mnogi maturirali, ideja mentorice je bila osigurati besplatnu školsku obuku novim članovima koji će većinom dolaziti iz redova ribarsko-nautičkog smjera.

Splitsko-dalmatinska županija prepoznala je ovaj projekt, nagradivši eko-grupu i zainteresirane učenike probnim zaronima te s 10 besplatnih tečajeva ronjenja! Važno je naglasiti kako je projekt doživio iznimno veliki odaziv, s čak 50-ak učenika iz svih smjerova škole koji su se prijavili na tečaj ronjenja. S obzirom na veliki broj zainteresiranih, nakon prvog kruga izbora preko 30 učenica i učenika imalo je uvodno predavanje i probne zarone, što svjedoči o velikom interesu mladih Pomorske škole Split za aktivno sudjelovanje u očuvanju mora. Projekt je uz podršku ravnateljice Mirele Žižić realiziran u suradnji s instruktorom Jozom Rosom iz Ronilačko-ekološkog kluba „Podstrana“ (REK Podstrana). Učenici su, nakon uvodnog predavanja i probnog zarona u bazenu na Poljudu, završili tečaj u REK Podstrana, stekavši licencu za OWD sportsko ronjenje do dubine od 18 metara. Donosimo vam galeriju fotografija sa zvaničnog završetka projekta i podsjetnik na predavanje i probne zarone u bazenu. Svakako je lijepo znati da su među novim roniocima škole iznimno svestrane učenice i učenici koji će se nastaviti školovati na Sveučilišnom odjelu za studije mora i Pomorskom fakultetu. U grupi su podvodni ribolovci s dozvolom, vaterpolisti i plivači, nositelj priznanja Hrvatskog olimpijskog sporta za uspjehe u jedrenju i polaznica solo pjevanja koje pohađa u Glazbenoj školi Josipa Hatzea.

Novi horizonti za pomorska zanimanja i očuvanje mora

Osim što potiče eko-volontiranje i sport, projekt ima i dalekosežan značaj za budućnost pomorskih zanimanja. S razvojem marikulture, podvodnim nadzorom, potrebom za roniocima u nautičkim tvrtkama i rastućim podvodnim turizmom, stvara se sve veća potreba za stručnim kadrom, kao i u terenskim znanstvenim istraživanjima mora. Također, globalna ekološka osviještenost o uklanjanju otpada iz mora, posebno plastike, čini volonterski rad ronioca neophodnim.

Mnogi bivši članovi grupe, učenici ribarsko-nautičkog smjera, već su se zaposlili kao instruktori ronjenja ili rade na ribogojilištima, što potvrđuje praktičnu vrijednost stečenih znanja i vještina u ronjenju. Važno je naglasiti da svi bivši učenici "Zdravog mora" i dalje ostaju snažno vezani za ekologiju mora te ih sadašnji učenici često sreću u eko-akcijama diljem naše županije, što govori o važnosti i trajnom utjecaju projekta „Zdravo more“ na hrvatsku omladinu. Tijekom školovanja, učenici s licencom bit će članovi REK Podstrana i školske eko-grupe „Zdravo more“, sudjelujući u eko-akcijama pod nadzorom.

Nadamo se da će "Podvodna patrola Pomorske škole Split" i projekt „Zdravo more“ nastaviti živjeti i u budućnosti, inspirirajući nove generacije da se aktivno uključe u zaštitu našeg mora.

Čestitke ovim mladim podvodnim eko-herojima i njihovoj mentorici!

Veliko hvala Splitsko-dalmatinskoj županiji, SC Bazenima Poljud, REK Podstrani i roditeljima na neprocjenjivoj suradnji, poručuju iz Pomorske škole Split! - priopćili su iz Pomorske škole Split.