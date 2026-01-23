Šine nakon sastanka s gradonačelnikom: Vrtić se širi, stiže sportsko-rekreacijski centar, kreću i ceste...

U Gradskom kotaru Šine jučer, 22. siječnja 2026., održan je sastanak s gradonačelnikom Grada Splita Tomislavom Šutom i njegovim suradnicima, na kojem su kotarski vijećnici iznijeli ključne potrebe i prioritete ovog splitskog područja. Prema zaključcima usvojenima na sastanku, gradska vlast izrazila je potporu kotarskim inicijativama, a stručne službe Grada Splita dobile su zadatak da započnu s pripremama kako bi se dogovoreni projekti mogli realizirati.

Podsjetimo, na sastanku je bio i Ivan Knežević, novi predsjednik Gradskog kotara Šine.

Nadogradnja vrtića Margaritela: Potreba za jaslicama i većim kapacitetom

Jedan od prvih zaključaka odnosi se na nadogradnju zgrade Dječjeg vrtića Margaritela u ulici Mali put 34. Kako je naglašeno, vrtić trenutno nema jasličke skupine, a postojeći kapacitet – dvije skupine – nije dostatan za potrebe stanovnika Šina. Zbog toga je najavljena priprema proširenja kroz nove prostorije.

Prostor kotara vraća se u fokus: Planira se nadogradnja zgrade GK

Dogovorena je i nadogradnja zgrade Gradskog kotara Šine, s obzirom na to da se kotar ranije odrekao dijela prostora u korist zdravstvene ordinacije, zbog čega više nema adekvatne uvjete za rad. Prije same nadogradnje potrebno je riješiti vlasničke odnose zemljišta i objekta, što je prepoznato kao preduvjet za daljnje korake.

Među prioritetima je i nastavak izgradnje ulice Mali put, na dionici od Templarske ulice do Dječjeg vrtića. Cilj je osigurati normalan kolni pristup vrtiću, ali i omogućiti pristup za nekoliko obiteljskih kuća, uz rješavanje komunalne infrastrukture, uključujući kanalizaciju. Zaključkom je predviđena i izgradnja športsko-rekreacijskog centra te dječjeg igrališta na gradskom zemljištu na lokaciji Vidovac, u blizini mjesne crkve i pastoralnog centra. Projekt bi trebao donijeti novi javni sadržaj za djecu, mlade i rekreativce.

Asfaltiranje ulice Krilava

Kao jedna od konkretnih komunalnih mjera, najavljeno je i asfaltiranje ulice Krilava, što je također uvršteno među zaključke sastanka.