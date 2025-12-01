Sin pronašao ubijene roditelje u stanu u Italiji. U tijeku je istraga

Talijansku policiju zaokuplja misteriozna smrt poznatog trgovca antikvitetima Franca Giorgija (74) i njegove supruge Gianne Di Nardo (68), koji su pronađeni mrtvi u svom domu u Firenci. Njihova tijela, prekrivena ubodnim ranama, otkrio je sin, a stravičan prizor u stanu otvorio je istragu u više smjerova, piše talijanski Rai.

Jeziv prizor u stanu

Tijela je otkrio sin, koji je u nedjelju oko 14:30 došao provjeriti zašto mu se roditelji ne javljaju na telefon. Kako javljaju talijanski mediji, stan je bio potpuno prekriven krvlju, a tragovi zločina nalaze se u više prostorija, što sugerira da je borba dugo trajala. Tijela supružnika pronađena su između ulaza i dnevnog boravka.

Točne okolnosti smrti još uvijek nisu jasne, a istražitelji predvođeni tužiteljicom Rosom Volpe i zamjenikom tužitelja Alessandrom Piscitellijem ostavljaju sve mogućnosti otvorenima. Razmatra se sve, od novog slučaja ubojstva i samoubojstva do dvostrukog ubojstva koje je počinila treća osoba. Sumnja se da su ubodi naneseni nožem ili drugim oštrim predmetom.

Prema pisanju lista Corriere della Sera, zasad se čini da iz kuće nisu nestale dragocjenosti, a istražitelji nisu pronašli ni znakove provale. Muškarac je navodno imao porezotine na vratu, a žena više uboda po tijelu, uključujući i trbuh. Također se navodi kako je Franco Giorgi nedavno pokazivao simptome koji odgovaraju depresiji.

Potraga za tragovima

Karabinjeri su počeli razgovarati s članovima obitelji, poznanicima i susjedima kako bi prikupili svjedočanstva za rekonstrukciju incidenta, a pregledavaju se i snimke lokalnih nadzornih kamera. U domu je zaplijenjen kuhinjski nož, a forenzičari će utvrditi pripadaju li otisci prstiju na dršci jednoj od žrtava ili trećoj osobi. Sud je također naredio obdukciju tijela.

S obzirom na to da se zgrada nalazi u gusto naseljenom području, još uvijek nije jasno kako je moguće da nitko nije čuo vriskove ili buku svađe koja je eskalirala.

Susjedstvo je šokirano tragičnim događajem. "Uvijek su bili vrlo ljubazni i spremni pomoći drugima", kažu neki stanovnici, koji ih se sjećaju kao vrlo bliskog para. Susjedi tvrde kako nisu čuli nikakve sumnjive zvukove iz stana.

Franco Giorgi bio je poznati trgovac antikvitetima koji je obnašao i nacionalne funkcije u toj profesiji. Njegova se galerija nalazi u samom središtu Firence, između četvrti Santo Spirito i San Frediano.