Sin legendarne bosanskohercegovačke pjevačice pretukao zatvorenika i čuvara u zatvoru

Sin poznate bosanskohercegovačke pjevačice Hanke Paldum koja slovi za jednu od najznačajnijih interpretatorica sevdalinki trenutno izdržava zatvorsku kaznu u Kazneno-popravnom zavodu (KPZ) Zenica. Nedavno je došlo do ozbiljnog incidenta unutar zatvorskih prostorija gdje je MIrzad Brkić fizički napao drugog zatvorenika, a pritom je ozlijedio i čuvara koji je pokušao spriječiti sukob, piše Kurir.rs.

Iz uprave zatvora potvrđuju da je incident brzo stavljen pod kontrolu zahvaljujući brzoj reakciji osoblja. Neslužbene informacije navode kako je zatvorenik I.C., koji je u trenutku napada pripremao svoj izlazak iz kazneno-popravnog zavoda, zadobio slomljenu arkadu i puknutu kost na glavi, dok je policajac zadobio prijelom šake te je njegova ruka trenutno u gipsu. S druge strane, Mirzad Brkić nije zadobio nikakve tjelesne ozljede.

Kriminalna prošlost

Brkić je u rujnu 2021. godine priveden nakon prijave da je psihički i fizički zlostavljao A.P. iz Sarajeva, prisiljavajući je na intimni odnos. Incident se dogodio tijekom njihovog zajedničkog boravka u Neumu, a prijavu je podnijela vlasnica kuće u kojoj su boravili, piše Net.hr.

Prije devet godina Brkić je osuđen na kaznu zatvoru zbog prometne nesreće iz 2014. godine, u kojoj je udario tri pješakinje, a dvije od njih teško povrijedio. Brkić je tada upravljao neregistriranim automobilom, brzinom od 70 km/h, iako je ograničenje u naseljenom mjestu 50 km/h. Bio je pod utjecajem narkotika.

Hanka je tada branila sina.

“Teško mi je kao što bi bilo svakoj majci, ali tu emociju držim za sebe. Moj sin je dobro, u jednu ruku, iako ne može biti dobro zato što je u zatvoru. On je osuđen na dvije godine zatvora zbog prometne nesreće koju je počinio. On služi svoju kaznu i na sreću nije bio teško ozlijeđen. Svi su napravili da je on jedan zločest momak, a osuđen je na tako veliku kaznu samo zato što je sin Hanke Paldum. Mnogi su mi rekli da za to što je počinio nije trebao ni godinu dana dobiti. Svakom djetetu je teret kada mu je roditelj poznat i popularan…”, rekla je tad pjevačica.

Mirzad je bio pod stalnim nadzorom psihijatara zbog ranijeg konzumiranja narkotika, a zabrinuta majka ga je stalo posjećivala.”Trudim se da ga dovedem na pravi put, ali mi to nikako ne polazi za rukom. Borila sam se i još se borim, ali sad ga ne želim vidjeti dok ne ode opet na liječenje. Mirzad nije zlato od djeteta i toga sam svjesna, ali ima svojih kvaliteta i sin mi je. Volim ga”.